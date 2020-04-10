Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin 'işten çıkarmak yasaklandı' haberi yalan çıktı /10 Nisan 2020 11:51

AKP'nin 'işten çıkarmak yasaklandı' haberi yalan çıktı

'İşten çıkarmak yasaklandı' haberi aslında çalışanlara değil patronlara yaradığı ortaya çıktı

SHABER3.COM

Yeni koronavirüs salgının başlangıcından bu yana emekçilerin düzenleme ve korunma önlemleri taleplerine kulaklarını tıkayan AKP, önceki gün yaptığı düzenlemeyi “işten çıkarmak 3 ay yasaklandı” şeklinde duyurdu.

Birçok haber kanalında “büyük müjde” olarak sunulan düzenleme patronların iştahını kabartırken, işçiler için ise sadece yeni hak kayıpları anlamına geliyor.

Söz konusu müjdeye göre AKP işçi çıkarmayı 3 ay boyunca yasaklıyor, sonrasında da ertelemeyi planlıyordu. Ancak ilgili düzenlemeyle patronlara “kriz” döneminde istediği gibi işçileri ücretsiz izne çıkarma yetkisi verilirken, işçilerin maaşı da yine işçilerden kesilen paralardan oluşan fonlarla karşılanacak.

Üstelik söz konusu düzenlemeyle birlikte işçiye açlık sınırının kat kat altında olan ve işsizlik maaşının da altında olan 1170 TL’lik bir ödeme yapılacak.
Böylece çalışanlar  hem işsizlik maaşından hem de Kısa çalışma ödeneğinden de yararlanamayacak 
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