AKP'nin İsveç'ten istediği isimler Türkiye'de çıktı, liste apar topar geri çekildi

Erdoğan rejiminin, Madrid’teki NATO zirvesinde İsveç’ten iadesini istediği bazı isimlerin yıllardır Türkiye’de yaşadığı ve verilen hapis cezalarını yatıp çıktıkları iddia edildi.







TV5’in programlarına gündem yorumcusu olarak katılan gazeteci Muhammed Vefa’nın iddiasına göre olayın ortaya çıkmasının ardından Adalet Bakanlığı listeyi apar topar geri çekti. İsveç hükümetinden iadesi istenenler arasında 7 yıl önce vefat eden Bingöl doğumlu doktor Siraç Bilgin de yer alıyordu.





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bugün Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada ise “Toplam 33 kişiyle ilgili daha önce Türkiye’nin talepleri vardı. Biz bu taleplerin bir kısmını yeniledik, yeni olanları da kendilerine ilettik ama şu ana kadar bize resmî kanaldan gelmiş herhangi bir cevap yok. Ama medyada ‘İsveç’te şöyle karar verildi, böyle kararlar çıktı’ diye haberler yer aldı ama bize yansıyan bir şey şu ana kadar yok.” dedi.





Adalet Bakanlığı’nın İsveç’ten istediği isimler arasında gazeteci-yazarlar Ragıp Zarakolu, Levent Kenez, Levent Keneş, hakim Ramazan Rafuk Güzel, Derdiye Kül, Nuray Şen, Cahide Adsay, Aysen Alhan, Mehmet Sıraç Bilgin, Mehmet Filiz, İsmet Kayhan, Halef Tak, Aziz Turan, Alperen Melikhan Doğan, Orhan Er, Murat Çetiner Orhan Er (aynı isimde iki kişi var), Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Sami Yavuz, Sinan Saraç, Nermin Candan, Mustafa Candan, Musa Doğan, Serkan Meriç, Hamza Yalçın, Okan Kale, Dede Taş, Arslan Şenol, Abdurrahman Akuş, İdris Akuş, İbrahim Akuş, Mehmet Turgay var.





Levent Kenez ve Ragıp Zarakolu, İsveç devlet SVT televizyonuna geçen ay haber olmuş, Kenez ve Zarakolu’nun iade taleplerinin daha önce reddedildiği ve iki ismin de gazetecilik dışında başka bir faaliyetleri olmadığı vurgulanmıştı.