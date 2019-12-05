AKP'nin kadın cinayeti karnesi

Kadınlara yönelik şiddetle ilgili yeniden tartışmalar başlarken, AKP iktidarının bu konudaki uygulamaları da eleştirilerin konusu. Özellikle muhalefet milletvekilleri konuyu her seferinde meclise de taşıyor. Muhalif vekiller, kadına karşı işlenen suçlar konusunda 653 soru önergesi vererek ilgili bakanlıklardan yazılı yanıt istendi. Ancak AKP hükümeti önergelerin sadece 11’ine cevap verdi.





Büyük bölümü kadın cinayetleri, tecavüzleri ve tacizlerine ilişkin olan yazılı soru önergelerine ilgili bakanlıklar ‘elimizde istatistiki bilgi yok, faaliyet raporlarımıza bakın, bakanlık sayfamızdaki verilerde mevcut, bakanlık sorgu formuna bakın’ gibi yanıtlar verdi.





Madın cinayetlerine ilişkin hükümet tarafından yanıtlanan tek soru önergesi ise CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'ye ait.





Sütlü 20 Eylül 2019 tarihinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütlerinin kayıt altına aldığı istatistiklere göre 2015-2018 yılları arasında toplam bin 559 kadın öldürülürken , 2019 yılının ilk sekiz ayında 294 kadın öldürülmüştür diyerek, son on yılda işlenen kadın cinayetlerine ilişkin bilgi talep etti.





Adalet Bakanı tarafından verilen yanıtta, şu ifadeler yer aldı:





"Adli sicilin tutulmasıyla ilgili hizmetleri yürütmek Bakanlığımız görevleri arasında sayılmakla birlikte, adli istatistikler sanık ve suç esas alınarak derlenmektedir. Müstakil düzenleme konusu veya suçun unsuru olmadığı sürece mağdurun cinsiyeti esas alınarak bilgi derlemesi yapılmadığından Bakanlığımızda soru önergesine konu edilen hususlarda ayrıntılı istatistiki veri bulunmamaktadır."





Artı Gerçek'te yer alan habere göre, CHP İstanbul Miletvekili Sezgin Tanrıkulu'na ait iki önerge ise 2017-2019 yılları arasında yıllara göre kadınlara yönelik sözlü ve fiziksel taciz sebebiyle açılan davalara ve verilen cezalara ilişkin Tanrıkulu'nun sorularına Adalet Bakanı Gül tarafından ayrıntılı bilgi vermek yerine "Soru önergesinde bahsi geçen aynı mahiyetteki 7/10288 Esas Nolu soru önergesine 3.9.2019 tarihli ve 1343/2399 sayılı yazımızla cevap verilmiştir " denildi.





Yazılı soru önergelerinin yetmiş yedisinin ise süresi geçtikten sonra yanıtlandığı görüldü.