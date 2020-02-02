Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin kahverengi gömleklileri... /02 Şubat 2020 01:47

AKP'nin kahverengi gömleklileri...

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa’da bekçilere üstünü aratmayan bir kişi bekçiler tarafından darp edilerek yere yatırıldı.

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

SAMANYOLUHABER- İstanbul Fatih Kocamustafapaşa’da terör estiren bekçiler "üstünü aratmadı" diye yere yatırdıkları bir kişiye tekme-tokat saldırdı.  

Bekçiler "Bileğimi kırdınız." diye feryat eden vatandaşı park demirlerine kelepçeledi. 

Söz konusu video "Yaşar Usta Emek Portalı" isimli Twitter hesabından paylaşıldı. 

AKP'NİN KAHVERENGİ GÖMLEKLİLERİ...

Çarşı ve mahalle bekçilerine "zor ve silah kullanma, üst arama" gibi yetkiler tanıyan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti. 

Teklife göre, bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacaklar ve hakkında arama-tutuklama kararı olan kişileri kolluk güçlerine teslim edecek. 

Bekçilerin maaşı diplomasına göre 4 bin 140 TL ila 5 bin 500 TL arasında değişiyor.

HİTLER'İN TAARRUZ BÖLÜĞÜ DE BÖYLE BAŞLAMIŞTI

AKP'nin herhangi bir imtihana tabi tutmadan binlerce kişiyi bekçi kadrosu vermesi ile diktatör Adolf Hitler'in 1920'li yıllarda Almanya'da kurduğu yarı askeri teşkilatı arasında benzerlikler olduğu belirtiliyor. 

Taarruz Bölüğü (Sturmabteilung), Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Weimar Cumhuriyeti zamanında nasyonal sosyalistlerin yükselişinde önemli rol oynamış yarı askerî örgütüne verilen isimdi. 

Mensupları kahverengi gömlekler giydiği için "Kahverengi Gömlekliler" adıyla da anılıyordu. Kurucusu ve 1934'te lümüne kadar başındaki kişi Ernst Röhm idi.

Hitler'in Kahverengi Gömleklileri sorgusuz sualsiz insanları evlerinden almış, insanları ağır işkenceye maruz bırakmış ve Naziler namına işlediği cinayetlerle Alman vatandaşlarına korku salmıştı.
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