Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'nin kalesinde iflaslar ürkütücü boyutlara ulaştı /16 Mart 2021 11:30

AKP'nin kalesinde iflaslar ürkütücü boyutlara ulaştı

Konut kredilerindeki yüksek faizler ile salgın süreci, 19 yıllık iktidarı boyunca ekonomik anlamda "AKP'nin kalesi" olarak anılan inşaat sektöründe daralma yarattı. Sektör oyuncuları arasında da büyük bir iflas dalgası yaşandığı belirtiliyor.

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İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat sektöründe daralmanın devam edeceğini ve satışlarda düşüş beklediklerini belirterek, sektördeki şirketlerin iflas oranının “ürkütücü” boyutta olduğunu söyledi.

Özel sektörden daha çok kamu müteahhitlerinde daha ciddi iflaslar yaşanabileceğini düşündüklerini vurgulayan Tellioğlu, “Kamu müteahhitlerinin sözleşmelerinde fiyat farkı maddesi yoksa zamlarla ilgili fiyat farkı talepleri karşılanmadığı için onlar daha fazla sıkıntı yaşayacak. Kamu müteahhitlerinin yüzde 20'si iflas anlamında sıkıntı yaşayabilir” dedi.

Tellioğlu, Bloomberg HT'de yaptığı açıklamalarda inşaat malzemelerinde tekelleşmenin sektörü olumsuz etkilediğine de dikkat çekerek, “İnşaat malzemelerinde KDV yüzde 8'e düşürülsün. İlgili düzenlemelerde sektörün görüşleri de alınmalı” diye konuştu.

Türkiye'de inşaat sektörünün ekonominin ciddi lokomotifi olduğunu kaydeden Tahir Tellioğlu, sektördeki tekelleşme sürecinin yarattığı tahribata da değinerek, şunları söyledi:

“Türkiye'de maalesef piyasanın istikrara yönelik bir sağlıklı yapılanma süreci sağlanamıyor. Dövize endeksli zamlar yapıldı. Şimdi döviz bir miktar aşağıya geldi. Ancak sektörde yapılan zamlar aşağıya gelmediği gibi özellikle betonda bir tekelleşme süreci var. Bu da inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor.”
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