Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin kalesinden son anket sonucu: Millet İttifakı farkı eritti /24 Ocak 2023 11:01

AKP'nin kalesinden son anket sonucu: Millet İttifakı farkı eritti

AKP'nin kalesi olarak bilinen Gaziantep'te yapılan son anket sonucu açıklandı. Yapılan ankete göre 2018'de yüzde 42'lik farkı Millet İttifakı'nın 6 puan farka düşürdüğü görüldü.

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Hbs araştırma şirketi Gaziantep'te 499 seçmenle yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Anket şirketi, katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekilliği seçimi olsa oy kullanma tercihiniz nasıl olurdu?” diye sordu.

Ankete göre iki ittifak arasındaki 2018'dekli 41 puanlık farkın 6 bandına düştüğü görüldü. Cumhur İttifakı’nın şehirdeki toplam oyu 42,8 olurken farkı kapatan Millet İttifakı’nın toplam oy oranı ise 36,5'e çıktı. 

Öte yandan AKP 2018 genel seçimlerinde yüzde 51,4 oy alarak Gaziantep'te birinci parti konumundaydı. İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde ilde yüzde 6,7 oy alabilmişti. CHP i 2018 seçimlerinde sandıktan 15,1 ile çıkmıştı. HDP 24 Haziran 2018 seçimlerinde ilde yüzde 11, 9 oy oranına ulaşmıştı. MHP 2018 seçimlerinde 12,7 oy almıştı.

2018’de Antep’te Cumhur İttifakı yüzde 64,1 oy oranına ulaşırken, Millet İttifakı yüzde 23’te kalmıştı.
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