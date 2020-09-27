Samanyolu Haber /Dünya / AKP'nin kararttığı hayatlar Zürih'te... /27 Eylül 2020 18:56

AKP'nin kararttığı hayatlar Zürih'te...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının insan hakları ihlalleri İsviçre’de protesto edildi.

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SAMANYOLUHABER- İsviçre Zürih merkezli Verein Verfolgt Derneği, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının kendisine destek vermeyen bütün kesimlere yönelik baskı ve tedhişine dikkati çekmek için başşehir Zürih'te etkinlik düzenledi.

Şehrin ana tren istasyonunda dernek gönüllülerinin düzenlediği organizasyonda Türkiye’de yaşanan mağduriyetleri anlatan el broşürleri dağıtıldı.

FİZİKİ VE PSİKOLOJİK İŞKENCE SUÇU!

Broşürlerde şu hak ihlallerine işaret edildi: 

*Hukuksuz kararlarla verilen tutuklamalar

*Fiziksel ve psikolojik işkenceler. 

*Kötü muameleler.

*Açlık grevleri. 

*Tutuklu hastalar ve hükümlüler.

*Avukatlara ve akademisyenlere yönelik operasyonlar.

*Hamile ve bebekli kadınların tutuklanması

*Zorla kaçırılmalar.

*İntihar süsü verilmiş infazlar.

SEMBOL İSİMLER ÜZERİNDEN ZULÜM ANLATILDI

Afiş ve broşürlerde tutuklu gazeteciler Ahmet Altan, Büşra Erdal, Ali Ünal ve Mehmet Baransu, aktivistler Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt, Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya'nın yanı sıra gazeteci Mevlüt Öztaş, Samanyolu TV yönetmen yardımcısı Fatih Terzioğlu, Ebru Timtik ve Helin Bölek gibi AKP rejiminin göz göre göre ölüme gönderdiği isimlerin fotoğraflarına yer verildi


Zürih Ana Tren İstasyonu'nda düzenlenen etkinlikte AKP'nin mağdur ettiği gazeteci, aktivist ve avukatların fotoğraflarına yer verildi. 
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