Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin kendine göre hazırladığı siyasi partiler yasası taslağı ortaya çıktı /12 Şubat 2021 09:47

AKP'nin kendine göre hazırladığı siyasi partiler yasası taslağı ortaya çıktı

AKP'nin MHP’ye götüreceği taslakta, HDP'ye Hazine yardımını önleyecek düzenlemeler olduğu görülürken, sonradan kurulan partilerin ise Meclis'te çalışmasını engelleyecek maddeler var.

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AKP’nin seçim ve siyasi partiler yasalarında yaptığı çalışmada son noktaya gelindiği belirtilirken, seçim barajının yüzde 7 olarak önerilmesinin kesinleştiği öğrenildi. Taslağa göre; sonradan kurulan parti gruplarına, Meclis yönetiminde ve komisyonlarda görev verilmeyecek. Grup kurmak, seçime katılma şartı olmaktan çıkarılacak.

AKP, Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye götüreceği seçim ve siyasi partiler değişikliklerinin çerçevesini netleştirdi. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın önerileri dikkate alınarak hazırlanan taslak metin, yakında MHP’ye götürülecek. MHP ile yapılan görüşmelerden sonra son halini alacak. Daha önce seçenekli olan birçok başlığın son toplantıda netleştirildiği öğrenildi.

Taslağın başlıkları şöyle kaydedildi:

BARAJ NETLEŞTİ: YÜZDE 7

-Teklife seçim barajının yüzde 7 olarak konulması kesinleşti. İttifak içi partilere ayrıca baraj getirilmesi önerisinden vazgeçildi. MHP’nin yüzde 7 barajına sıcak baktığı yorumları yapıldı.

-Çalışmada dar ya da daraltılmış bölge önerileri de ele alındı. Simülasyon yapıldı ve özellikle büyükşehirlerdeki seçim çevrelerinin daraltılması, her seçim bölgesinde en fazla 5-7 milletvekili olmasının önerilmesine karar verildi.

SONRADAN KURULAN PARTİLERE ENGELLEME

-Seçimlerden sonra partilerden istifa edenlerin kurduğu parti gruplarının, seçimlere katılma şartlarından biri olmasından vazgeçiliyor. Yani 20 milletvekiline sahip olmak, seçime katılma şartlarından biri olmayacak.

-Ayrıca sonradan kurulan partilere ilişkin sınırlamalar getiriliyor. Bu partilerin TBMM’nin yönetiminde, komisyonlarında ve diğer görevlerinde otomatik olarak görev almasının önü kapatılacak. TBMM Başkanvekili, idare amiri, katip üye ve komisyon üye sayıları, partilerin seçimden hemen sonraki milletvekili sayısına göre belirlenecek. Milletvekili sayısı değişse bile bu dağılım değişmeyecek.

MUHTARLIĞA AYRI SEÇİM

-Muhtarlık seçiminin, yerel seçimlerden 6 ay önce ya da sonra yapılması önerilecek. İlk seçimde hak kaybının doğmaması için bu düzenlemenin geçerli olmasından önce seçilen muhtarlar tek sefer, 5 yıl değil 5.5 yıl görev yapacak. Süreleri kısalmayacak, uzatılacak. Buna ilişkin düzenleme için anayasa değişikliği ve muhalefet desteği gerekecek.

HAZİNE YARDIMI ZORLAŞTIRILIYOR: HEDEF HDP Mİ?

-Siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanması zorlaştırılacak. Hazine yardımı için bazı kriterler konulacak. Bu kriterlere uymadığı öne sürülen partilerin Hazine yardımı kesilecek. AKP ve MHP’de, HDP’ye verilen Hazine yardımıyla ilgili çeşitli görüşler dile getiriliyor.

SEÇİM KURULU BAŞKANLARINA DA MÜDAHALE

-Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) ilgilendiren önemli bir değişiklik de il ve ilçe seçim kurullarının başkanlıklarında yapılacak. Bu görevi, illerin en kıdemli hâkimi üstleniyor. Buna son veren bir düzenleme yapılacak. İl seçim kurullarının başkanlarını YSK seçecek.
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