Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin korktuğu başına geldi /22 Ekim 2021 18:40

AKP'nin korktuğu başına geldi

ABD Temyiz Mahkemesi Halkbank'ın İran'ın ABD yaptırımlarını ihlal etmesine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanabileceğine hükmetti.

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Mahkeme, Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) kanunu kapsamında Halkbank koruma altında olsa bile, bankaya karşı suçlamaların ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğini belirtti.

Reuters'in haberine göre savcılar, Halkbank'ı İran'ın yararına bir şekilde petrol gelirini altına ve sonrasına nakde dönüştürmekle ve petrolden elde edilen gelirin transferini aklamak için gıda sevkiyatı yapıyor gibi göstermekle suçladı.

Savcılar aynı zamanda Halkbank'ın erişimi sınırlandırılmış fonlardan İran'a gizlice 20 milyar dolar aktarılmasına yardım ettiğini ve bunun en az 1 milyar dolarının ABD finansal sistemi üzerinden kara para aklama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.

Halkbank'ın avukatı, nisan ayında ABD Temyiz Mahkemesi'nde bankanın ABD yasaları karşısında dokunulmazlığı olduğunu belirterek ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın düşürülmesi gerektiğini söylemişti.

Halkbank, dolandırıcılık, kara para aklama ve gizli anlaşma suçlamalarını reddediyor.

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