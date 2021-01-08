Amerika'ya siber saldırıyı itiraf etti!

SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devleti (ABD) New York Federal Mahkemesi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yakınlığı ile bilinen "Ayyıldız Tim" hacker (sanal korsan) grubuna "ABD'ye siber savaş açtığı" iddiasıyla dava açtığı ortaya çıktı.





Ayyıldız Tim Siber Savunma Şirketi Genel Müdürü Mehmet İshak Telli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği mülakatta New York Federal Mahkemesi tarafından açılan davanın devam ettiğini söyledi.





AMERİKA'YA YÖNELİK SİBER SALDIRIYI İTİRAF ETTİ





Telli, “Burada şirketimiz karşı cevap olarak, dost ve müttefik ülkelerin terör konusunda ortak hareket etmesi gerekirken bazı ülke ve hesaplara karşı ataklar yapıldı." diyerek ABD'de belli internet sitelerini hedef aldıklarını itiraf etmiş oldu.





Telli, Ayyıldız Tim'in siber saldırılarını "Ülkesini seven herkesin yapacağı şeyler." diye nitelendirirken, "Ayyıldız Tim, ülkesini seven herkesin yapabileceği şeyleri yaptı. ABD’ye karşı da böyle bir olay olmuş olsa ABD’deki bu konuda uzman insanların da aynı tepkiyi verecektir.” dedi.





“AVUKATLARIMIZ, ANKARA’DAKİ FBI OFİSİNE BAŞVURACAK”





Telli, davanın henüz sonuçlanmadığını ifade ederek, “Tabii davanın sonucunu bilemiyoruz. Ancak ABD Ankara Büyükelçiliği’nde FBI ofisine avukatlarımız başvuracak. Daha detaylı bilgiler öğreneceğiz. Burada dava ne zaman sonuçlanır onu bilemiyorum, fakat tabii ki böyle bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Casusluk davası, yani casusluk ABD’de idam cezası. Amerika'ya siber savaş açmak da var. Çok ağır cezaları var." ifadelerini kullandı.





Amerika'ya yönelik siber saldırıyı itiraf eden Ayyıldız Tim Genel Müdürü Mehmet İshak Telli, "Bazı hesaplar ve isimler çok gizliydi. Nasıl sızdı anlayabilmiş değilim." dedi.





Telli saldırıyı şöyle savundu: "ABD’ye Türkiye’yi anlatan, müttefik olduğumuzu anlatan, Kore’yi anlatan yazılar yazan ve bazı hesaplardan bunları ABD’deki üst düzey bürokratların ya da televizyoncuların hesaplarında anlatan bazı hacker arkadaşlarımızın bunu bir düşmanlık değil de bir şeyleri belirtmek için yaptıklarını düşünüyorum.”





“BİLGİLERİMİZ ÇOK GİZLİYDİ, TÜRKİYE'DEN SIZDIRILDI"





Ayyıldız Tim'in büyük bir gizlilik içinde hareket ettiğini vurgulayan İshak, “Konunun arkasında tabii bu gizli bilgilerin, yani bizlerle ilgili gizli bilgilerin nasıl sızdığını bilemiyoruz. Türkiye’den sızdırıldı. Büyük ihtimalle öyle görünüyor. Çünkü bazı hesaplar ve isimler çok gizliydi. ABD’nin ve Federal Mahkeme’nin iddia ettiği gibi bir siber casusluk bir siber savaş teriminin yanlış olduğuna inanıyorum.”