Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'ya siber saldırıyı itiraf etti! /08 Ocak 2021 12:42

Amerika'ya siber saldırıyı itiraf etti!

Amerika Birleşik Devleti (ABD), "Ayyıldız Tim" hacker (sanal korsan) grubunu "ABD'ye siber savaş açmak ve casusluk" ile suçluyor. Mehmet İshak Telli'nin sevk ve idare ettiği Ayyıldız Tim, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) eleştiren kişi ve kurumların sosyal medya hesaplarını ele geçiriyordu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devleti (ABD) New York Federal Mahkemesi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yakınlığı ile bilinen "Ayyıldız Tim"  hacker (sanal korsan) grubuna "ABD'ye siber savaş açtığı" iddiasıyla dava açtığı ortaya çıktı. 

Ayyıldız Tim Siber Savunma Şirketi Genel Müdürü Mehmet İshak Telli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği mülakatta New York Federal Mahkemesi tarafından açılan davanın devam ettiğini söyledi. 

AMERİKA'YA YÖNELİK SİBER SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

Telli, “Burada şirketimiz karşı cevap olarak, dost ve müttefik ülkelerin terör konusunda ortak hareket etmesi gerekirken bazı ülke ve hesaplara karşı ataklar yapıldı." diyerek ABD'de belli internet sitelerini hedef aldıklarını itiraf etmiş oldu. 

Telli, Ayyıldız Tim'in siber saldırılarını "Ülkesini seven herkesin yapacağı şeyler." diye nitelendirirken, "Ayyıldız Tim, ülkesini seven herkesin yapabileceği şeyleri yaptı. ABD’ye karşı da böyle bir olay olmuş olsa ABD’deki bu konuda uzman insanların da aynı tepkiyi verecektir.” dedi.

“AVUKATLARIMIZ, ANKARA’DAKİ FBI OFİSİNE BAŞVURACAK”

Telli, davanın henüz sonuçlanmadığını ifade ederek, “Tabii davanın sonucunu bilemiyoruz. Ancak ABD Ankara Büyükelçiliği’nde FBI ofisine avukatlarımız başvuracak. Daha detaylı bilgiler öğreneceğiz. Burada dava ne zaman sonuçlanır onu bilemiyorum, fakat tabii ki böyle bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Casusluk davası, yani casusluk ABD’de idam cezası. Amerika'ya siber savaş açmak da var. Çok ağır cezaları var." ifadelerini kullandı.

Amerika'ya yönelik siber saldırıyı itiraf eden Ayyıldız Tim Genel Müdürü Mehmet İshak Telli, "Bazı hesaplar ve isimler çok gizliydi. Nasıl sızdı anlayabilmiş değilim." dedi.

Telli saldırıyı şöyle savundu: "ABD’ye Türkiye’yi anlatan, müttefik olduğumuzu anlatan, Kore’yi anlatan yazılar yazan ve bazı hesaplardan bunları ABD’deki üst düzey bürokratların ya da televizyoncuların hesaplarında anlatan bazı hacker arkadaşlarımızın bunu bir düşmanlık değil de bir şeyleri belirtmek için yaptıklarını düşünüyorum.”

“BİLGİLERİMİZ ÇOK GİZLİYDİ, TÜRKİYE'DEN SIZDIRILDI"

Ayyıldız Tim'in büyük bir gizlilik içinde hareket ettiğini vurgulayan İshak, “Konunun arkasında tabii bu gizli bilgilerin, yani bizlerle ilgili gizli bilgilerin nasıl sızdığını bilemiyoruz. Türkiye’den sızdırıldı. Büyük ihtimalle öyle görünüyor. Çünkü bazı hesaplar ve isimler çok gizliydi. ABD’nin ve Federal Mahkeme’nin iddia ettiği gibi bir siber casusluk bir siber savaş teriminin yanlış olduğuna inanıyorum.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerika'ya siber saldırıyı itiraf etti! Sonraki Haber >>

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:10:52