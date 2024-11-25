Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin 'kreşleri kapatın' talimatına tepki büyüyor: 'Hadi gel de kapat' /25 Kasım 2024 13:55

AKP'nin 'kreşleri kapatın' talimatına tepki büyüyor: 'Hadi gel de kapat'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelere ait kreşlerin kapatılması talimatına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Hadi gel de kapat" dedi.

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Yerel seçimler öncesi belediyeleri kazanmaları durumunda kreş açılacağını vaat eden iktidar, seçim kaybının ardından kreşlere engelleme getiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni kreş açılmaması talimatı verdi.

'HADİ GEL DE KAPAT'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre kreşlerin kapatılması talimatına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim kreşlerimiz sizin Kanal İstanbul'u yendi. Kent lokantalarımız sizin vicdanınızı alt üst etti. Şimdi diyorsunuz kreşlerinizi kapatın. Şu anda açtığımız 100 kreşte 1500 kişi çalışıyor. Bu kreşlerde çalışanların yüzde 97'si kadın. Şimdi 20 bin annenin yararlandığı kreşleri 'kapat' diyorsun. Bu akılla millet önümüzdeki sandıkta git başımdan diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın çöpe atın."
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