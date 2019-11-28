Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin kurucu isminden çarpıcı iddia /28 Kasım 2019 11:30

AKP'nin kurucu isminden çarpıcı iddia

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne alternatif parti kurma çalışmalarında sona yaklaşıldı. AKP'nin kurucu üyelerinden Fatma Bostan Ünsal iktidar yeni partilerin AKP'den tahmin edilenden daha fazla kopuşa sebep olacağını söyledi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu isimlerinden Fatma Bostan Ünsal, partiden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbabakan yardımcısı Ali Babacan’ın kuracağı yeni partilerin AKP'yi derinden etkileyeceğini söyledi. 

7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'nin akabinde AKP içerisinde ciddi görüş ayrılıklarının başladığını ifade eden Ünsal, o dönemde Ahmet Davutoğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan partilerle koalisyon hükûmeti kurmak istediğini söyledi. 

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davutoğlu'nun koalisyon hükümeti kurmasına  izin vermediğini kaydetti. 

"SES ÇIKARMALAR AKP İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Ünsal, “O dönemde hoşnutsuzluklar olmasına rağmen hep sustular. Seçimlerden önce Gezi Direnişi olayları sonrası Bülent Arınç’ın bireysel bir çıkışı oldu. Fakat en önemli çıkışlar 7 Haziran Seçimi sonrasında oldu. Bu hoşnutsuzlar ve ses çıkarmalarda kamuoyundan uzak ve AKP içerisinde gerçekleşti.” dedi. 

Mezopatamya Ajansı’ndan Naci Kaya ve Erdoğan Alayumat’ın haberine göre, yeni kurulacak olan partilerin çözümsüzlükten doğduğunu aktaran Ünsal, “AKP’de var olan sıkıntıları milletvekilleri kendi aralarında dillendiriyorlar, fakat sadece kendi aralarında." diye konuştu. 

Ünsal özellikle AKP'li milletvekillerinin Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde başlayan, OHAL kalktığı halde devam eden hukuksuzluklardan hoşnut olmadıklarını söyledi. 

"MUSTAFA YENEROĞLU'NUN İSTİFASI HİÇ SÜRPRİZ OLMADI"

"Var olan sıkıntılar dillendirildiğinde bir zeminde politika haline getirilmeyince kopuşlara sebep oluyor." diyen Ünsal, "Son olarak istifa eden Mustafa Yeneroğlu da bu yüzden istifa etti. Bu kopuşlar hiç sürpriz olmadı, zamanı gelip geçiyordu.” ifadelerini kullandı. 

AKP’deki kopuşların iki yeni parti kurulmasına sebep olduğuna değinen Ünsal, “Davutoğlu partinin 2’nci genel başkanı ve başbakanlık görevini yapmış. Ali Babacan ise AKP hükümetinin en başarılı bakanlığını yapmış. Son derece güçlü kişilerin bu yeni oluşum girişimleri çok önemlidir. Kamuoyu araştırmalarında görüldüğü gibi söz konusu bu iki hareketinde belirli bir tabanı var." dedi. 

AKP'nin kurucu 64 üyesinden biri olan Fatma Bostan Ünsal 2017'de AKP'den ihraç edilmişti.

MEVCUT MİLLETVEKİLLERİNDEN DE AYRILANLAR OLACAK

"Kurulacak iki parti ile birlikte AKP’deki kopuşlar çok da sürpriz olmaz." diyen Ünsal, "Mevcut ve eski milletvekillerinin yeni olacak partilerde yer alması sürpriz olmayacaktır. Bu söylediklerimi de kamuoyu araştırmalara dayandırarak söylüyorum.” değerlendirmesini yaptı. 

Ünsal şöyle devam etti: “Seçmen var olan sıkıntılara rağmen alternatif parti göremediği için kopuşlar pek olmadı. Ama şimdi AKP’den ayrılan güçlü isimlerin yeni parti kurması özellikle sağ seçmene adres göstermiş oldu. Bu durum AKP’nin giderek zayıflanmasına sebep olacaktır." 

Kurulacak iki parti sinerji oluşturmasa bile toplamda yüzde 10 oy alması beklendiğine işaret eden Ünsal, "Bu yüzde 10’luk oy büyük sonuçlara sebep olacaktır. Çünkü bu yüzde 10’luk oy oranı çoğunluğu AKP kitlesinden gidecektir ve AKP’nin iktidar olamadığını gören milletvekilleri ve seçmenlerde büyük kopuşlara sebep olacaktır." dedi.

ÜNSAL DA KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Ünsal, "İktidar partilerine bakıldığında hep böyle olmuştur; iktidarlığını kaybettiğini anlaşıldığı zaman etrafı hızla boşalmaya başlar.” tespitinde bulundu.

Ünsal, Barış Akademisyenleri'nin 'barış bildirisi'ni imzaladığı gerekçesiyle 2017 yılında hem AKP'den hem de Muş Üniversitesi'nden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmişti. 
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