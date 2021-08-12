AKP'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AKP 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler sebebiyle ertelendiğini bildirdi.





Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız."