AKP'nin küskünler planı; eski il başkanlarına teşkilatta görev verilecek

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun bu yılın sonuna doğru kuracakları partilere tabandan geçişleri önlemeye çalışan AKP yönetimi, teşkilatı sıkı tutmak için çeşitli formüller geliştirmeye çalışıyor.







Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AKP’nin son MKYK ve MYK toplantılarında 1 yıl öne çekilen kongre süreciyle ilgili sunum yapılırken, takvim de yeniden gözden geçirildi. Delege seçimlerinin bu ay sonuna kadar tamamlanacağı, aralık ayında belde kongrelerinin, ocak ayından itibaren de ilçe kongrelerinin başlayacağı bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski il başkanları toplantısında büyük kongrenin 2020’nin sonuna doğru yapılacağını açıkladı. Erdoğan’ın, kongrelerle teşkilat yönetimlerinin yarısına yakınını değiştireceği belirtiliyor.







Teşkilatlarda yapılacak değişimde, kırgın ve küskün konumdaki eski il ve ilçe başkanlarına görev verilerek partiden kopmaların önlenmesi amaçlanıyor. 400’e yakın eski il başkanının bazılarının, önümüzdeki yıl yapılacak büyük kongrede 1450 delege arasında yer alması beklenirken, delege olamayanlara ise teşkilat yönetimlerinde görev verilmesi üzerinde duruluyor.