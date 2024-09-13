AKP'nin liyakatsiz torpillileri isyan bayrağı açtı: 'Onlar bizden yüksek maaş alıyor'

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, son yıllarda kamu sektöründe yaşanan liyakatsizlik ve torpil skandallarının boyutunu anlattı. Babacan, "Liyakatsizlik, torpil ve ayrımcılık kamu atamalarında çok konuşulurken, “akademik kadro ilanlarının tek bir kişiyi işaret ederek hazırlanması” gibi garabetler sıradanlaştı. Siyasi kulislerde gün geçmiyor ki, buna benzer deformasyon örnekleri aktarılmasın…" ifadelerini kullandı.





Babacan liyakati olmadığı halde torpille işe yerleştirilen yandaşların, maaşlarını düşük bulduklarını ve başka kurumlarda daha yüksek maaş alanların olmasından rahatsız olduklarını anlattı. "Öncelikle işin tuhaflığından başlayalım. Kamu kurumlarında çalışan ve son 20 yıl içerisinde oluşturulan kadrolar arasında acayip bir çekişme var. Bu torpilliler arasında yaşanıyor. Üstelik bunu yıllar önce hakkıyla göreve gelen insanların önünde açıktan yapıyorlar." diye yazan Babacan, şunları kaydetti:





"Aktarılanlara göre, çoğu oluşturulan istisna kadrolarla hızlı şekilde kamuya geçiş yapan bu torpilli tayfası, 'Bize bu vaat edilmemişti, A kurumuna yerleşenler bizden fazla maaş alıyorlar' diye yakınabiliyor. Bu AKP’lilerin yakını olmakla övünen kadroların, daha yüksek maaşla bir başka kamu kurumuna geçme yarışında olduklarını da aktaralım.





Arkadaş ve akraba kayırma olarak tanımlanan nepotizmin örneklerinin sık sık yaşandığı ve şikayet konusu olarak siyasilere ulaştırıldığı yerler arasında TRT, Anadolu Ajansı, THY, bakanlıklara bağlı kuruluşlar ile üniversiteler çokça konu ediliyor. Bir de yönetim kurulları var ki; taliplisi çok fazla. Tabi, torpil için doğru isme ulaşmak gerekiyor. Her siyasinin elinin uzandığı kurum değişiyor. Son dönemde en etkin isimler sarayda bulunuyor.





Bir de ortaklar arasında paylaşım var. Aktarılanlara göre, özellikle yargı ve emniyeti ilgilendiren atamalarda Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’nin istekleri görmezden gelinemiyor. Bu AKP’lilerin akraba ve çocuklarının kollanmasının ötesinde bir operasyon."





Sistemin nasıl işlediğini de aktaran Babacan, şunları kaydetti:





"Kamuda eleman alımının mülakat aşamasında, AKP’li siyasilerin hemen hepsi üç-beş isimden oluşan listeleri ilgili bürokrata gönderiyor. Mülakatta avantaj yaratmak için müdahale edilmesi isteniyor. İstekler, bazen o kadar ileri gidiyor ki; bırakın yazılı sınavda 80-90 puan almayı baraj olan 65 puanının altında olanlardan isimler geliyor."