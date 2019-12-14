AKP'nin müthiş israfı... Melih Gökçek Ankara'nın 342 milyonunu heykellere harcamış!

. AKP'nin Ankara'da 342 milyon TL'yi çeşitli heykellere harcağı tesbit edildi.







Açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.





Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı son oturum Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Oturumda, EGO Genel Müdürlüğü’nce 282 adet otobüs alımı ayrıca iki adet dolum istasyon yapımı için Yavaş’ın Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına bulduğu, 60 milyon euroluk dış kredi kullanılmasına ilişkin borçlanma yetkisi görüşüldü.





Daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedilen borçlanma yetkisine, AKP ve MHP, mecliste “evet” oyu kullandı. AKP Grup Başkanvekili Mümin Altınışık ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, teklife Ankara halkı için “evet” dediklerini belirterek, Yavaş’ı yedi ayda üç kez borçlanma talebi ile meclise geldiği için eleştirdi.





Altınışık, bu hizmetin kredi kullanılmadan yapılması gerektiğini, daha önceki yönetimlerde CHP’nin AKP’nin tüm kredi talebini reddettiklerini savundu.





Cumhuriyet'in haberine haberi göre, AKP ve MHP grubuna teşekkür eden Yavaş, eleştirilere de yanıt verdi. Yavaş, eski yönetimlerde, CHP’nin çok sayıda borçlanma talebine muhalefet etmeyerek “evet” oyu verdiğini belirtti.





Melih Gökçek döneminde, Ankara halkının yararına olacak kredi tekliflerinin “oy birliği ile” kabul edildiğine dikkat çeken Yavaş, meslek odalarınca teknik olarak uygun görülmeyen bazı teklifleri CHP grubunun reddettiğini söyledi. Yavaş, konuya ilişkin belgeleri de AKP Grup Başkanvekili Altunışık’a mecliste takdim etti.





Meclise üç kere borçlanma getirdiğini söyleyen Yavaş, “Bunların hepsi acil yapılması gereken hizmetlerdi. Çayyolu kavşağını hemen yapmak istedik çünkü oradaki kazalarda sürekli insanlar ölüyordu. Biz ‘borçları ödeyelim, üç sene sonra da yapabiliriz’ diyebilirdik. Ama öyle demedik. ‘Bırakın borçlanalım ama bir an evvel yapılsın, Ankaralı mağdur olmasın’ dedik. ASKİ için borçlanma istedik. Çünkü Ankara’nın su boruları acil değişmezse o borular patlayacak Ankara en az bir ay susuz kalacaktı. Yıllardır sizin yapmadıklarınızı yapmak için bunları meclise getirdik” dedi.





Ankaralıların en çok otobüslerden şikâyet ettiğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:





“Keşke belediyeyi iki bin otobüsle bulsaydık da ihtiyaç olmasaydı. Ama niye böyle olmuş söyleyeyim. Herkesin bir önceliği var. Benim önceliklerim halkın can sağlığı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın verilerine göre 342 milyon çeşitli heykellere harcanmış. Bu, 457 tane otobüse denk geliyor. Saatler yedi otobüs, kediler bir otobüs, dinozor ve kamuflaj malzemelerine harcanan para ise 26 otobüse denk geliyor. Ankara’ya yapılan giriş kapılarının maliyeti ise 95 adet otobüs yapıyor. Toplam 439 milyon lira ölü yatırımlara gitmiş. 586 otobüs almaktan mahrum kalmışız. Halk karda kışta, güneşte otobüs bekleyip çile çekerken benim dinozora para harcayacak halim yok. Tasarruf ettik daha da edeceğiz. Benim 200 gün raporumdaki her şeyi meclis üyeleri rakam rakam teyit ettirebilir.”