AKP'nin Mutlu çifti!: Mal varlıkları...

"Halka hizmet" sloganı ile iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) halkı nasıl soyduğu Bursa'da mahkeme kararı ile bir kere daha tescil edildi.





Güzelyalı Beldesi'nde (Mahallesi) önceki dönem belediye başkanı olarak görev yapan Selçuk Mutlu ile inşaat mühendisi eşi Selda Seven Mutlu’nun yargılandığı davada karar çıktı.





Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada "icbar suretiyle irtikap (görevi kötüye kullanma)" suçundan 10’ar yıla kadar hapis talebi ile yargılanan AKP'li Selçuk Mutlu ve inşaat mühendisi eşi Selda Seven Mutlu hakkında karar çıktı.





Mutlu çifti 5’er yıl hapse mahkûm edildi.





MÜHEAHHİT MAHKEMEYE TAŞIMASA...





Müteahhit İsmail Turan, eski başkan Selçuk Mutlu'nun belediye başkanı olduğu dönemde yaşadığı ihtilafı mahkemeye taşımıştı. Turan, Selçuk Mutlu ile eşi Selda Seven Mutlu hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne "icbar suretiyle irtikap" davası açmıştı.





BERAAT ETMİŞLERDİ YARGITAY BOZDU





Sözcü'nün haberine göre davada Mutlu çifti beraat etmişti. Turan'ın itirazını değerlendiren Yargıtay beraat kararını bozmuştu. Yeniden görülen davada 11 Aralık günü karar açıklandı.





Mahkeme devam ederken belediye başkanı Selçuk Mutlu'nun görev süresinin sonunda yüklü bir mal varlığına sahip olduğu ve bunu tamamen konumunu kullanarak elde ettiği iddiaları gündeme gelmişti.





Mutlu'nun belediye başkanı seçilmeden önce belediyede fen işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.







Selçuk Mutlu (sağda) ve eşi Selda Mutlu 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.





MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI: 280 BİN METREKARE ARSAYA SAHİP!





AKP'li Selçuk Mutlu ile eşi Selda Seven Mutlu'ya ait şirketlerin 280 bin metrekare arsa, konut ve araziye sahip olduklarına dair tapu kayıtları mahkemeye sunulmuştu.





Müteahhit İsmail Turan, kendisinden talep edilen parayı vermediği için Güzelyalı Belediyesi sınırlarındaki arsasının bir anda belediye meclisi kararıyla plan tadilatı yapılarak vasfının değiştirildiğini iddia etmişti.





CEZALAR ERTELENDİ





Müteahhit Turan tarafından 2010 yılında Mutlu çiftine dava açılmış, 2013 yılında da Selçuk Mutlu 1 yıl 10 ay 15 gün, eşi Selda Seven Mutlu ise 7 ay 15 gün ceza almıştı.





Mahkeme sanıklar daha önce üç ayı aşan bir hapis cezası almadıkları için kararın uygulanmasını ertelemişti.





İCBAR SURETİYLE İRTİKAP SUÇU NEDİR?





“Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.





Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.” olarak tanımlanmıştır.





SELÇUK MUTLU KİMDİR?





1975 yılında Artvin doğdu. 1995 Yılında Balıkesir Mühendislik Fakültesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu.





2004 yılındaki yerel seçimlerde daha önce kontrol mühendisliği ve fen işleri müdürlüğü yaptığı Güzelyalı Belediyesi’ne AKP’den belediye başkanı olarak seçildi.