Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, TSK’nin silahlarını polisin kullanabilmesine yönelik yönetmelik değişikliğini “AKP'nin olağanüstü bir duruma hazırlığı" olarak değerlendirdi.







Haldun Solmaztürk, gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalındaki söyleşide yönetmelik değişikliğiyle ilgili soruları “Çok açık bir şekilde olağanüstü bir duruma hazırlık bu. Olağanüstü durumda parti devletinin ve onun destekçilerinin tekrar iktidarda kalması için ne gerekiyorsa o yapılıyor, bu çok vahim karanlık bir tablo” diye cevapladı.





“Seçimi kaybetmeleri halinde 'Kaybetmedik' diyerek bir hareket içine girme hazırlığı” yapıldığını vurgulayan Solmaztürk muhalefete şu çağrıda bulundu:





“Muhalefetin yapması gereken, parti devletinin ülkeyi otoriterlikten totaliterliğe döndürdüğünü halka anlatması gerektiğini ayrıca Trump’ın teşebbüs ettiği gibi bir şeye teşebbüs ederlerse, başaramayacaklarına ikna edilmeleri lazım. Buna hep birlikte karşı koymamız lazım. Üç-beş kişinin Türkiye’ye kaosu dayatmasını hep birlikte reddetmemiz lazım ”





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nın Foça’da Jandarma’ya parti mesajları verdiğini, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarının da parti devleti görüntüsünü tamamladığını belirten Solmaztürk, iktidarın polis ve jandarma üzerindeki baskısının, yargıya baskı olarak yansıdığına da dikkat çekti. Solmaztürk Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait silahların polis ve MİT tarafından kullanılacak olmasına yönelik düzenlemeyi bu hazırlığın bir parçası olarak niteledi. Solmaztürk şöyle dedi:





“Polis ve jandarmanın altından kalkamayacağı bir olay gerçekleştiğinde valilerin kontrolünde birlikte olayları bastırır ve kışlaya döner. 2010 yılında bunu kaldırdılar. O zaman itiraz ettik, dinlemediler. Sonra 2016’da kalkışmadan üç gün önce bunu yine getirdiler. Bu da dikkat çekici, ayrı bir tartışmadır, şaibedir. Bu son karara gelirsek, silahlı kuvvetlerinin yardımcı olması değil, silahlarını kullanmaları söz konusu.





Bugün polisin elinde tank, uçak ve topçu birlikleri dışında bütün araç gereç zaten var. Zırhlı araçları var. Neden şimdi böyle bir karar aldılar, bilmiyoruz. İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı bu soruları cevaplasın. Ama belli ki, kafalarında bir şey var. Bunda da Milli İstihbarat Teşkilatı’nın özel bir yeri -rolü var. Bu son yapılan düzenlemede Mit müsteşarına statü olarak, yetki olarak bakanların üzerinde rol verildi. Yani bakana verilmeyen yetkiler verildi.”





NE OLMUŞTU?





'Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 21. maddesinde yapılan değişiklikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait ağır silahların, Milli Savunma Bakanı'nın onanıyla toplumsal gösterilerde kullanılmasının önü açıldı.





Değişikliğe göre "milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana gelmesi durumunda” TSK, Emniyet ve MİT, taşınır mallarını herhangi bir şarta bağlı olmadan birbirine devredebilecek.











