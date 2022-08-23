Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin olağanüstü toplantısı sona erdi; Erken seçim için hangi karar çıktı? /23 Ağustos 2022 17:22

AKP'nin olağanüstü toplantısı sona erdi; Erken seçim için hangi karar çıktı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki olağanüstü toplantı sona erdi. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik erken seçim iddialarına cevap verdi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Merkezi'nde Erdoğan başkanlığındaki toplantının ardından konuştu.  

Erken seçim iddialarını da hareketlendiren toplantı sonrasında Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekildeydi:

"Çeşitli düzenlemeler, reform çalışmalarıyla ilgili bir istişare yapıldı. Burada hem önümüzdeki birtakım vatandaşımızla buluşma noktasında ortaya koyulacak stratejiler, karşı propagandaların nasıl bertaraf edileceğine dair çalışmalar topyekün şekilde değerlendirildi. 

2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası konuşuldu. Seçim beyannamesi çalışması, bir manifesto, ona dönük olarak birimlerimizin çalışmaları değerlendirildi. Bundan sonra da seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

Seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların ne bir temeli ne bir manası var. "

NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürpiz bir şekilde Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AKP Genel Başkan yardımcıları Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u saat 14.00’te AKP Genel Merkezi’ne çağırmıştı.

Seçim hazırlıklarının görüşülmesi beklenen toplantının geneline ilişkin bir bilgi verilmemişti.

Erdoğan, resmi programına göre bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüşecekti. Erdoğan saat 17.00’de Filistin liderini karşılayacak ve akşam yemeği verecekti.  
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