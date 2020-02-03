AKP'nin 'Oy depoları' TL'den dolara kaçıyor

Ekonomi yönetimi vatandaşlara dövizden Türk Lirası'na dönülmesi çağrısında bulunsa da, 'sağlamcı' ve 'faydacı' davranan çok sayıda kişi bankalardaki döviz mevduatlarını elden çıkarmadıkları gibi, miktarı da her geçen gün artıyor.





BirGün Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye genelinde en çok döviz tasarrufu bulunan iller, AKP'nin 'oy deposu' olarak da nitelendirilen Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, hemen tüm illerde tüketici borcu artışta. Ödenemeyen borçlar da katlanarak büyüyor ve enflasyon korkusuyla, vatandaşlar dövize yöneliyor.





Bu tutumun altında ise, 2018 yılında yaşanan döviz kuru ile elinde TL bulunanların ve döviz borcu olanların büyük zarar etmiş olmaları yatıyor.





2019 yılında ise, mevcut konumu ve alım gücünü koruma kaygısı, vatandaşları dövize yönlendirdi.





Dövize rağbetin en düşük olduğu il Ardahan. Ancak orada da bankadaki döviz mevduatının oranı genel toplam içinde yüzde 29.4. Yani hayli yüksek.





2018 verilerine göre en çok döviz tutan il Nevşehir iken, tasarruflarının içindeki döviz oranı yüzde 58,4’tü. Bu yıl Nevşehir ikinciliğe düştü ancak döviz oranı yüzde 61,9’a çıktı. 2018’de Aksaray’ın tasarrufları içindeki döviz oranı yüzde 58,1 iken bu yıl yüzde 63,3’e yükselmiş durumda. 2017’de ise oranlar daha düşük. 2017’de şampiyonu Nevşehir’in tasarrufları içindeki döviz oranı o yıl yüzde 54,1’di.





2019 yılı Türk Lirası’na en az güvenilen yıllardan oldu. Zira yurttaşlar liralarını bir yandan dövize çevirirken bir yandan da altına hücum etti. Gram altın yıl boyunca yüzde 42 değerlendi ancak bankalarda tutulan altın hesaplarının değeri yüzde 100 artmış durumda. Altın hesaplarındaki artışın en az olduğu il olan Kilis’te dahi artış yüzde 61,8. 2018’in sonu itibariyle Kilis’teki banka hesaplarında 29,9 milyon lira değerinde altın bulunurken 2019’un sonuna gelindiğinde bu tutar 49,2 milyon liraya yükseldi. Altına hücumun en hızlı olduğu il ise yüzde 156’lık artışla Iğdır. Bu kentte 2018’in sonunda 25,7 milyon lira değerinde olan altın hesapları 2019’un sonunda 68,8 milyon liraya yükseldi.





Toplam tasarruflar içinde döviz miktarının oranı:





1- Aksaray: yüzde 63,3





2- Nevşehir: yüzde 61,9





3- Yozgat: yüzde 59,9





4- Kırşehir: yüzde 56,9





5- İstanbul: yüzde 56,7





77-Çanakkale: yüzde 31,8





78- Kırklareli: yüzde 31,6





79- Hakkari: yüzde 31,5





80- Kars: yüzde 30,7





81- Ardahan: yüzde 29,4