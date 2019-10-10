10 Ekim: Mahkeme MİT'i görmezden geldi

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler katliamın dördüncü yılında unutulmadı.





Menfur saldırıda hayatın kaybeden 103 kişi için saat 09:00'da Ankara Ulus Metrosu önünde bir araya gelenler metro yanına kurulan arama noktasından alana girmeye başladı.





ANKARA GARI KATLİAMININ ÜZERİNDEN DÖRT YIL GEÇTİ





Anmaya, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Sezai Temelli, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Filiz Kerestecioğlu, Murat Çepni, Oya Ersoy ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Gamze Taşcıer ve Mahmut Tanal katıldı.





Anma töreninde "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı pankart açtı.





Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Aysun Gezen, TTB Başkanı Sinan Adıyaman, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz da kortejin en önünde yer aldı.





Anma sırasında Suriye’deki harekât için tezkereye “Evet” oyu veren CHP’nin milletvekillerine tepki gösterildi. CHP’li milletvekillerinin isminin okunduğu sırada bazı kişiler “yuh” diye bağırdı ve “Savaşa evet dediniz.” sözleriyle tepki gösterdi.





SAKİNCİ: ORTAK BİR ACI VAR





Birgün'ün haberine göre tepkilerin ardından 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun ortak sloganların olduğuna işaret ederek, “Biz bugün anma yapmaya geldik. Ortak bir acı var diyoruz ve sizi sağduyuya davet ediyorum.” diye konuştu.





Ortak basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptı.





Ankara Garı Saldırısı'nı telin eden sivil toplum kuruluşları saldırıda ihmali olan kamu görevlilerin mahkemeden kaçırıldığına dikkati çekti.





Koramaz, "Bundan 4 yıl önce saat 10:04'te art arda patlayan iki bomba aramızdan 103 arkadaşımızı aldı. 500'e yakın arkadaşımız yaralandı, aramızdan ayrılanları uğurladık ama bizlerin içerisinde o katliamın travması ve her geçen gün artarak büyüyen kederlerimiz hiç dinmedi." dedi.





"Hâlâ biz 10 Ekim'i yaşıyoruz, hâlâ biz bu meydanı kana bulayan o alçak saldırıyı yaşıyoruz." diyen Koramaz, "10 Ekim katliam davası mahkemeye sunulduğu ilk günden itibaren söyledik, bu davaya açılan soruşturma olayın tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturulması için yeterli değildir." ifadelerini kullandı.





AHMET DAVUTOĞLU "PATLAMA SONRASI OYLARIMIZ ARTTI" DEMİŞTİ





Koramaz şöyle devam etti: "Katliamda ihmali bulunan kamu görevlileri, katliamda sorumluluğu bulunan siyasilerin mutlaka yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledik. Ne yazık ki mahkeme bu konuda cesur bir adım atmadı, bu yönüyle soruşturma eksik bir şekilde yürütüldü."





Ankarı Garı önünde hunharca katledilen 103 kişinin hatırasına kırmızı karanfiller bırakıldı.





Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nün "10 Ekim katliamından sonra patlamalar sonrası oylarımız arttı." sözlerine atıf yapan Koramaz, "Yine aynı şahıs şöyle diyor: 'Eğer 7 Haziran ile 5 Kasım arasında Türkiye'deki defterleri açarsak birçok siyasetçi insan içine çıkamaz.' Bu itiraf bizim endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gün gibi ortaya çıkarmıştır." şeklinde konuştu.