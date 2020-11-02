"AKP'nin oyunu ilk kez %28,5 olarak ölçtük"

Metropoll Araştırma Şirketi CEO’su Özer Sencar, ekim ayında AKP’nin kararsızlar dağıtılmadan oy oranın yüzde 28,5’a düştüğünü ve bu oranın yüzde 24’e kadar inebileceğini belirtti. Sencar, AKP’den giden oyların ekonomi düzelmeden yeniden dönmesinin çok zor olduğunu ifade etti.



Sencar, Nevşin Mengü’nün youtube kanalında Metropoll tarafından ekim ayı Türkiye’nin Nabzı Araştırma sonuçlarını değerlendirdi.





Kronos'ta yer alan haberde Sencar, 2005 ocak ayından beri aylık araştırmalara yaptıkların belirterek, “Şu ana kadar hiçbir zaman AKP’nin oylarını kararsızlar dağıtılmadan yüzde 30’un altında olduğunu görmedik. Hiçbir zaman 30’un altına inmedi. 2018’in Eylül ayından itibaren 35’in altına indi ve 30-35 bandında seyretti. Korona krizi çıktıktan sonra 33’ün altına indi ve 33-30 bandında kaldı” dedi. AKP’nin oylarının ilk kez yüzde 30’un altına indiğini ve kendisi için bu rakamın sürpriz olduğuna işaret eden Sencar, “İlk defa benim için bu sürpriz oldu. İlk defa ekim ayında 30’un altına indi, 28,5 gibi değere düştü. Bu AKP tarihinde bir ilktir. Bu bizim ölçümlerimize göre bir ilktir. Bu bize şunu söylüyor: Yüzde 30 bandı çok güçlü bir direnç hattıydı, AK Parti oylarının aşağıya düşmesi anlamında. Bu kırıldı, aşağıya doğru inmeye başladı. Yaptığımız araştırmalarda ikinci bir direnç noktasının yüzde 24 civarında olduğunu görüyoruz. Bundan sonrası yüzde 24’e kadar inmesi sürpriz olmaz.”diye konuştu.