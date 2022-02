AKP'nin parasını akladığı kumar çetesi faka bastı

AKP’li belediyenin ihalesinde kara para mı aklandı?









AKP’li Balıkesir Belediyesi,52 milyon liralık arsa ihalesiyle ilgili şaibeler konusunda sessizliğini koruyor. Ama arsayı alan Fedlan Kılıçaslan’ın finans kaynaklarına dair yeni şaibeler de devam ediyor. Yasadışı bahisle ilişkisi görülenve SPK’nın forex dolandırıcılığından suç duyurusubulunduğu Kılıçaslan’ın, şimdi de Ukrayna’da bahis nedeniyle gözaltına alınma görüntüleri yayınlandı. Görüntüyü paylaşan kişi ise Besim Tibuk’un oğlu Murat Tibuk.Balıkesir Belediyesi, 8 bin 272 metrekarelik üzerinde lunapark kurulu kentin en değerli arsalarından birini geçen ay ihaleyle sattı. İhaleye tek şirket girdi. O da KKTC’de yaşayan Fedlan Kılıçaslan’ın, 2019’da Balıkesir’de kurduğu Gold Money Kuyumculuk.BirGün gazetesi satışın ardından Kılıçaslan ve onunla bağlantılı olan Balıkesir’deki 4 kişi hakkında, geçen yıl Nisan ayında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) suç duyurusunda bulunduğunu ortaya çıkardı. SPK Kılıçaslan’ın yasadışı forex işlemlerine online içerik ve altyapı sağlamak, diğerlerini de şirketlerinin banka hesaplarını kullandırarak iştirakten suçluyordu. Kılıçaslan işi Ukrayna’da kurduğu şirket üzerinden yürütüyordu. Aynı isimde bir şirket de Balıkesir’de kurulmuştu.Ayrıca Fedlan, bu şirket üzerinden online bahis siteleri de işletiyordu.Türkiye’de zaten yasak olan online bahis için genelde Curacao adalarında kurulan offshore şirketler üzerinden lisans alınıyor. Bu lisanslar da ucu çoğunlukla Balkanlar, Malta veya Ukrayna’da kurulu başka şirketlere uzanıyor. KKTC’de de resmi kumarhane lisansı olan pek çok otelin aynı yöntemlerle lisans alarak online bahis oynattıkları biliniyor. Tabi ne kadarı yasal ne kadarı yasadışı artık içiçe geçmiş durumda. Üstelik kara paranın en kolay aklandığı ağlar da kumar ve forex işlemleri. Yakın zamanda öldürülen Halil Falyalı’nın lisans tekelini elinde bulundurduğu ve verilmesinden ciddi komisyonlar topladığı söyleniyordu.İşte 17 Şubat günü Balıkesir Belediyesi’nin ihalesini alan kişinin finansman kaynağının kara para olabileceğine dair yazı Birgün’de yayınlandıktan sonra,YouTube’a bir video yüklendi. Görüntü Fedlan Kılıçaslan’ın, Ukrayna’da kaldığı otele yapılan baskında gözaltına alınmasına ilişkin. Fakat esas dikkat çekici olan, videoyu yüklediği anlaşılan isim.Bu kişi Net Holding’in sahibi Besim Tubuk’un oğlu Murat Tibuk. KKTC’de kumarhane sahibi Merit Otelleri’nin veliahtı, Kılıçaslan’ın videosunu “Yasadışı bahis sitesi baronuna Ukrayna’da gözaltı” etiketiyle yayınlandı.Kılıçaslan, 2016’da “betexpress1.com” adında bir bahis sitesi açmıştı. Sitenin lisansı Curacao’da,Redsoft N.V. adlı bir şirkete aitti. Yönetimi ise Londra’daki Globalmoneyservice LTD şirketindeydi. Özetle her online bahis sitesinde olduğu gibi lahanavari şirket ağları burada da bulunuyordu. Asıl sorun ise Kılıçaslan’ın kumar oynattığı şirketin istatistiklerine bakıldığında, oyuncuların yüzde 91’inin Türkiye’den olması. Yani düpedüz yasadışı bahis ve kumar suçu işledi.Peki Tibuk’un meselesi neydi? Kılıçaslan, başka bahis siteleri de açmıştı. Bunlardan birisi de “merisroyalbet”ti. Kendisi de kumar oynatan Merit Otelleri, haliyle İsviçre’deki online fikri mülkiyet haklarıyla ilgilenen WIOP’a dava açtı. Ve 2017 yılında isim konusunda Merit Otelleri haklı bulundu. Kısaca aradaki husumet online bahis üzerineydi.Kılıçaslan yasadışı forex işlemlerini de “uzmanfx” sitesinden yürütüyordu. Sitenin içerik sağlayıcısı Ukrayna’da kurulu Uzman Trading LLC şirketi. Bunun dışında New Federrer LLC adlı başka bir şirketi daha var. Her ikisi de lisanssız ve tıpkı kumar siteleri gibi dünyanın her yerinde yasadışı. Zaten SPK da siteye erişimi engelledi ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Ukrayna’daki şirket hala faal ve daha kaç siteye içerik sağlıyor belirsiz.İşte tüm bunlara rağmen Balıkesir Belediyesi, kentin önemli bir arsasını Kılıçaslan’a sattı. Basit bir internet taraması ile SPK’nın suç duyurusunu ulaşabilir; biraz daha zahmetle kumar işini de bulabilirdi. Aniden kentte belirip, şirket kurup milyonlarca lirayı verebilen birisinin finansa kaynağı, MASAK’a kara para şüphesiihbarını gerektiriyordu. Belediye yapmadı, belki de her şeyin farkında. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın “ölüm sessizliğini” başka neye yormak lazım ki!