AKP'nin Pelikan'a rakip yeni çetesi: Ebabil Harekatı

Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer, sosyal medyada yeni ortaya çıkan aktrol örgütlenmesini yazdı. Telegram üzerinden örgütlenen bu trol çetesi bir kişi ya da gruba hayatı zindan ediyor ya da tutuklatana kadar sosyal medyada kampanya yapıyor.









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“Sözüm ona” etik kurallara atıfta bulunuldu. “Yeşil top” ve “Türk bayrağı” emojili yerli-milli sosyal medya hesapları ortaya çıktı/çıkarıldı. Bununla da kalmadı, bazı yeni Twitter yapılanmaları yaratıldı. Şimdi Pelikan suç örgütünün, eksiklikleri bu yolla kapatılmaya çalışılıyor.





SANAL ALEMİN AK MİLİSLERİ





Sanal ortamdaki bu ak milis grubu; Ebabil Harekâtı adını alıyor. Yerlilik ve millilik kavramlarını, din ile besleyip üst noktaya taşıyor. Ülkenin nasıl bir yere geldiğine ilişkin özeti Ebabil Harekâtı üzerinden yapmak mümkün.





KİM BUNLAR?





Ebabil Harekâtı, işsizliğin dibe vurduğu, yoksulluğun tavan yaptığı Türkiye’de, halkın kaynakları ile halka karşı kullanılan ve AKP tarafından fonlanan “sosyal medya girişimi.” İçinde olanların büyük çoğunluğu, Ak Gençlik’ten kişiler ve AKP gençlik kolları üyeleri.





NE ZAMAN KURULDULAR, AMAÇLARI VE KİMLER HEDEFLERİNDE?





Ebabil Harekâtı, Telegram üzerinden örgütlenip, Twitter’da her gruptan AKP muhalifini hedef alıyor. Kanal çok yeni, 10 Mayıs tarihinde oluşturuldu. Fotoğrafları, sarı yuvarlak içinde “Ebabil kuşu” olarak belirlendi. 11 Mayıs’ta Telegram üzerinden, amacını şu ifadelerle açıkladı:





“Ebabil Harekâtı, Twitter’da, Türkiye ve Türk Milleti aleyhine paylaşımlarda bulunanlarla mücadele etme amacıyla kurulmuştur.” “Harekât” hedefindekileri de soyut kavramlara atıfta bulunarak, hukuktan uzak bir dille ifade etti:





“-Twitter’da devlet ve millet düşmanlığı yapanlar, -Manipülatif ve yanlış bilgi paylaşanlar, -Terör propagandası yapan, teröristi ve terör eylemlerini övenler, -Darbe, sokak eylemi, toplumsal kalkışma çağrısı yapanlar, -Milletin değerlerini aşağılayan ve hakaret edenler.”





Üyeleri 2 haftada 20 bine ulaştı. Hesapları tanımak kolay. Sahte isimler, trol olmanın şartı! “Etik kurallar” çerçevesinde yeşil top ve bayrak kullanıyorlar. Fotoğrafları ya da arka fonlarında Erdoğan ve Abdülhamit revaçta. Fesli imajları da tercih ediyorlar.





ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ





Telegram grubunda belirledikleri isimleri, Twitter’da topluca hedef alıp, lince giden bir yol izliyorlar. Pelikan suç örgütü ve yandaş yazarlar da açtıkları bu yolda yürüyor. AKP fenomeni ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şovmeni Abdurrahman Uzun ne söylüyordu:





“…Gece mahkeme kuruldu, tahliyeler geri alındı. Saat 03.00’te Cumhurbaşkanı’nın da yakınında olan çok değerli bir abim aradı, Reis bu hamleni çok beğendi, böyle yapacaksın, bize zemin hazırlayacaksın ki siyaseten biz de hamle yapabilelim” dedi. Trol deyip geçmek, kolaycılık. Ebabil Harekâtı tam da budur: Bir zemin hazırlayıcısı.





Kısa sürede çok kişinin başını yaktılar. Telegram’da aralarındaki yazışmalardan ve hedef gösterdikleri isimlerden örnekler verelim. 18 Mayıs’ta CHP’li Barış Yarkadaş’a “Bugün sahurda erken kalkabilir misiniz? Bir Osmanlı tokadı mevzusu var da” ifadeleri ile topluca saldırı başlattılar.





Taylan Kulaçoğlu’nun, gazeteci Hakan Gülseven ile birlikte ilk gözaltına alındıkları gün gruplarından şu komut verildi: “Taylan denen yan sanayi Che Guevera’nın twitlerini listeledik. Polisimizin kolundan tutup kenara fırlatması için basalım spamı.”





CHP PM üyesi Eren Erdem’e hemen kuruluşları sonrası toplu operasyon için bir kurgu yaptılar. İç yazışmalarda şunlar yer aldı: “Ebabil Harekâtı, Eren Erdem’in tweetine sadece bu soruyu sorar mısınız; “Sevgili Eren Erdem savaş çıksa, İran’ın tarafında mı yer alır yoksa Ebabillerin mi?”





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hesabının kısıtlanması da aynı yapının işi. Son olarak, İzmir’de camilerin hoparlöründen “Çav Bella” çalınmasını haber mahiyetinde paylaşan ve müftülüğü herkesten önce bilgilendiren eski CHP İzmir il Başkan yardımcısı Banu Özdemir, yoğun şekilde saldırıya uğradı. Sonunda, “toplumda infial yarattığı” gerekçesi ile tutuklandı.





Kurgu, algı, ön açma, operasyon. Bunlar, sadece 26 tweet atan Ebabil Harekâtı’nın Telegram’daki etkinlikleri. 2 haftada, aktivist Taylan Kulaçoğlu, fotoğrafçı Fırat Erez ve CHP’li Banu Özdemir’in tutuklanmasına zemin hazırlayıp Yarkadaş ve Erdem’in de aralarında olduğu pek çok ismi hedefe koydular.





Sanal alemde, paramilitarist bir ruh dolaşıyor. Türkiye’yi trollerle yöneten AKP’nin son marifeti. Ebabil Harekâtı’nın ismini şimdiye kadar duymuşsunuzdur. Hafife alınıp, deşifre edilmez ve önleri alınmazsa, bundan sonra daha da çok duyarsınız.