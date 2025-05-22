AKP'nin planı ne? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi masaya yatırılacak

İktidarın Ekim 2024'ten beri sürdürdüğü yeni Anayasa çalıştaylarının dördüncüsü yarın yapılacak.





AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Birim Başkanlığı uhdesinde sürdürülen yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.





Sözcü'de yer alan habere göre "Yeni Anayasa'da Yol Haritası" başlığıyla Ekim 2024'ten bu yana şimdiye dek 3 çalışma yapılırken toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek Türkiye'nin neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğu, sivil toplum ve meslek örgütlerinin beklentileri dinlenecek.





Yeni Anayasa'da temel haklar ve özgürlüklerin mercek altına aldıklarını belirten AKP'li Yazıcı çalıştayın konusuna ilişkin, "Yasama ve yürütme organlarının oluşumu. Yasama ve yürütme organlarının birbirleriyle olan ilişkileri, yasama ve yürütme organlarının birbirleriyle olan denge denetleme mekanizmalarının nasıl kurgulanacağı" konularının ele alınacağını kaydetti.





AKP SİSTEMİ MASAYA YATIRACAK!

AKP'li Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de masaya yatırılacağını belirterek, "Çalıştay'da katılımcı akademisyenlere yönelteceğimiz 4. sorumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin görüş ve önerileri. Orada bakalım neleri ifade edebilecekler. Biz bu konularda biraz daha sessiz kalarak daha çok katılımcıları ve uzmanları dinlemek istiyoruz" dedi.