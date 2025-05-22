Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin planı ortaya çıktı: Belediyelerin elinde sadece çöp kalacak /22 Mayıs 2025 09:54

AKP'nin planı ortaya çıktı: Belediyelerin elinde sadece çöp kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklama ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yetki karmaşası olduğunu öne sürmüş ve yetkilerin daha kesin bir şekilde tanımlanması gerektiğini belirtmişti. İktidarın üzerinde çalıştığı ve belediyelerin yetkilerini büyük ölçüde kısıtlayacak düzenlemenin detayları belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta düzenlenen AKP Grup Toplantısı'nda belediyelerin yetkilerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidileceğinin sinyallerini vermiş ve halihazırda büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında 'yetki karmaşası' olduğunu iddia etmişti. 

Muhalefet, söz konusu açıklamalara tepki göstererek, düzenleme ile son yıllarda yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı belediyelerin yetkilerinin merkezi hükümete devredilmesinin amaçlandığı öne sürüldü. 

'BELEDİYEYE SADECE ÇÖP TOPLAMA İŞİNİ BIRAKIYORLAR'

DW Türkçe, İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve belediyelerin yetki alanlarını sınırlamayı hedefleyen düzenlemenin detaylarını paylaştı. 

4 maddenin öne çıktığı taslak düzenlemede belediyelerin 'yerel yönetim' vasfını kaybetmesine neden olabilecek büyük ölçekli yetki değişiklikleri yer alıyor. 

BÜTÇE YAPMA YETKİSİ KALDIRILACAK

Erdoğan'ın yeni bir belediye statüsüne ihtiyaç vardır sözlerinin ardından detayları paylaşılan çalışma için 'İmamoğlu düzenlemesi' ifadeleri kullanılırken, yapılacak değişiklikler ile belediyelerin bütçelerinin Valilik tarafından onaylanması ve denetlenmesi planlanıyor. 

SOSYAL YARDIMLAR BAKANLIKLARA SORULACAK 

Çalışmaya gerekçe olarak 'yolsuzlukların engellenmesi' öne sürülürken, kısıtlamaların ardından belediyelere sosyal yardım ödemeleri için bakanlıktan izin alma şartı getirilecek. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İMAR YETKİLERİ KALDIRILACAK

Son günlerde yaşanan deprem tartışmalarının ardından iktidar cephesinin sık sık dillendirdiği 'kentsel dönüşüm' projeleri için de tüm yetki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilecek. Belediyelerin, kendi ilçe sınırları içerisinde sahip olduğu kentsel dönüşüm ve imar yetkileri de büyük ölçüde engellenecek. 

İHALE VE DOĞRUDAN ALIMLAR BAKANLIĞA SORULACAK 

Hazırlanan taslak çalışma ile belediyeler, açık ihale gerçekleştirse bile her türlü ihale ve doğrudan alımlarda Bakanlıktan onay almak zorunda kalacak. Bakanlığın onaylamaması halinde belediye, herhangi bir harcama yapamayacak. 

Çalışma ile belediyelerin yetki alanları büyük ölçüde tırpanlanacak. Değişikliklerin hayata geçirilmesi halinde belediyelere yalnızca çöp toplamak, park yapmak ve sokakları temizlemek gibi görevler kalacak. 
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