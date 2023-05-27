Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin sahtekarlığı, yabancı seçmen listesinde de ortaya çıktı /27 Mayıs 2023 11:41

AKP'nin sahtekarlığı, yabancı seçmen listesinde de ortaya çıktı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, YSK yabancı seçmen listelerini paylaştı. Aksoy, listede yer alan yabancı uyrukluların doğum yerleri ve yaşlarına dikkat çekti.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala; Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, YSK'dan aldığı yabancı seçmen listelerini bir kez daha gündeme getirerek "Bu seçimlerde AKP resmen yabancılara vatandaşlık vererek demografik mühendislik yaparak irademize direkt müdahale ediyor" dedi.

Sandık çağrısı yapan Aksoy, şu ifadelere yer verdi:

"Bu görüntüleri ben YSK’nın 14 Mayıs yabancı seçmen listelerinden aldım. Tc kimlik numaralarını, soyad ve baba adlarını özellikle kapattım ancak isimlere, doğum yerlerine ve doğum yaşlarına çok dikkat edin.

Bu seçimlerde AKP resmen yabancılara vatandaşlık vererek demografik mühendislik yaparak irademize direkt müdahale ediyor!

Bu operasyonu bozmak için sandığa GİTMEK ZORUNDAYIZ!
#KararVer
Not. 124 ülke var, listeler çok uzun sadece 3 ülkeden kısa bölümler paylaştım."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin sahtekarlığı, yabancı seçmen listesinde de... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:39