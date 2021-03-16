AKP'nin sandık oyunları

AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklikler yapmak için kolları sıvadı. Seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi ve daraltılmış bölge sistemine geçilmesi planlanıyor.







DEVA VE GELECEK PARTİLERİNE FREN





Boldmedya'nın haberine göre son değişikliklerin asıl hedefi Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi’nin önünü kesmek. Bu amaçla iddiaya göre partiler arasında milletvekili transferine süre sınırı getirilecek. AKP’den bu iki partiye muhtemel milletvekili geçişleri durdurulacak. Yine seçim barajı düşürülerek bu iki partinin CHP-İYİ Parti’nin öncülük ettiği Millet İttifakı’nın içinde yer alması önlenecek. Seçime tek başlarına girmeleri sağlanacak. AKP’den seçmen kopuşu yavaşlatılacak.





AKP’NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI KATLANACAK





Güçlü partilerin milletvekili sayısını yükseltecek dar ve daraltılmış bölge sistemi de üzerinde çalışılan konular arasında. Bu iki sistemle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere şehirlerdeki seçim bölge sayısı artacak ve AKP’nin çıkardığı milletvekili sayıları şimdikine göre yükselecek. MHP sistemin HDP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çıkardığı milletvekili sayısını katlamasından endişe ettiği için karşı çıkıyor. AKP ise kendi listelerinden MHP’li adaylara yer vererek Devlet Bahçeli’yi ikna etmeye çalışıyor. Sistemle düşürülecek Türkiye barajının yanına bölge barajı da getirilmesiyle küçük partilerin milletvekili çıkarması imkansız hale getirilecek.





Peki, iktidarı kaybetmemek için 2002 yılından bu yana seçim mevzuatlarında hangi kritik değişiklikler yapıldı?





İTTİFAKLA KAZANDI





AKP Hükumeti 18 yılda sandık sonuçlarına direk etki eden 230’un üzerinde değişiklik yaptı. En son değişiklik 16 Nisan 2017 yılında Anayasa referandumuyla yapıldı. Türk tipi başkanlık sistemini getiren referandumla seçim sistemi değiştirildi. Koalisyonları bitireceği vaat edilen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi, seçimlerde ittifak adı altında parti koalisyonlarını mecbur hale getirdi. Yüzde 50 artı 1’i alanın Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayan sistem ile milletvekili sayısı da 550’den 600’e yükseltildi. Erdoğan ittifakın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildi.





AZ OY ÇIKAN İLÇELERİ BİRLEŞTİRDİ





AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan seçimin kaderine etki eden Büyükşehir Yasası’nda köklü değişiklikler yaptı. 2014 yerel seçimler öncesi yapılan yasa değişikliğiyle nüfusu 750 bini geçen 14 il büyükşehir oldu. Köylerden gelen oylar Büyükşehir için sayıldı. İstanbul ve Ankara’da AKP’ye az oy çıkan ilçeler çok oy çıkan ilçelerle birleştirildi. Böylece AKP’nin oy oranı düşse de aldığı ilçe ve büyükşehir belediye sayısı arttı.





YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NUN BÜYÜKŞEHİR YETKİLERİNE TIRPAN





TBMM’deki çoğunlukla Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası’nda 230 değişiklik yapan AKP, ilgili mevzuatları da seçim sonuçlarına göre yeniden yazdı. AKP lideri Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin gibi büyükşehir belediyelerini kaybetti. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla büyükşehir belediyelerin yetkilerini tırpanladı. Büyükşehirlerin otopark gelirleri ilçelere devredildi. Yardım toplama yetkileri ellerinden alındı. Belediye gelirlerinden yapılan kesinti oranı da yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltildi.