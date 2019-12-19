Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin seçim şarkısını yapan Güleryüz 'yargı'yla tanıştı /19 Aralık 2019 13:11

AKP'nin seçim şarkısını yapan Güleryüz 'yargı'yla tanıştı

Müzisyen Erhan Güleryüz İğneada’da verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma hutbesinde Atatürk’e yer vermemesini eleştirmişti. İhbar üzerine konser sonrası hızla ifadesi alınan Güleryüz hakkındaki iddianame tamamlandı.

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2015 yılında AKP'nin seçim şarkısı 'Bir Yiğit Adam'ı yapan şarkıcı Erhan Güleryüz AKP gerçeğiyle tanıştı.

Geçtiğimiz yaz verdiği konserde Diyanet'i eleştiren ve konser sonrasında alelacele ifadeye çağrılan Güleryüz 3 saatin sonunda serbest bırakılmıştı. İfadesinin ardından hakkında yazılan iddianame ise tamamlandı. Savcı Güleryüz’ün altı aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve belli haklardan yoksun bırakılmasını istedi.

Güleryüz, konser sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslenerek, “Siz kimsiniz Mustafa Kemal’in adını söylemekten çekiniyorsunuz. Bugün Cuma. Cuma hutbesinde Atatürk’ün adı geçmiyor. Ben bundan zaten utanmıyorum çünkü bunların zaten dedeleri savaştan kaçmış. ben din taciriyim diyen palavracılar. Hangimiz dindar sen mi, ben mi” demişti.

Tarafsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre Erhan Güleryüz’e iddianamede “halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak” suçlaması yöneltildi. Savcı Güleryüz’ün altı aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve belli haklardan yoksun bırakılmasını istedi.

Güleryüz gözaltına alındığında ifadesinde şunları söylemişti:

"Ben herhangi bir dini düşünceye, dindar vatandaşlarımıza yahut belirli bir kılık kıyafet giyen kimselere yönelik herhangi bir söylemde bulunmadım. Böyle bir şey de aklımdan geçmedi. Ben Kurtuluş Savaşı döneminde dindar geçinen ve ancak sarığın cübbenin arkasına sığınarak milli mücadelenin akamete uğraması için çaba gösterenler olduğunu, buna ve onlarca ihanete, yokluğa, yoksunluğa rağmen Kurtuluş Savaşı’nı zafere kavuşturan Atatürk’ü bugün bazı kuruluşların anmaktan çekindiğini, bunun doğru olmadığını söyledim."

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