AKP'nin sendikası Memur - Sen bile 'güvenlik soruşturması'na tepki gösterdi

Memur-Sen, AKP’nin Meclis’e sunduğu ve bu hafta genel kurul gündemine gelmesi beklenen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi’ne karşı çıktı. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Memur-Sen, uygulamaya ilişkin konuların yönetmelikle belirlenecek olmasının da Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesiyle uyuşmadığına dikkat çekti. Memur-Sen, elde edilen bilgilerin somut, açık, şüpheden uzak şekilde delillendirilmesi gerektiğini vurguladı. Verilerin yorum içermeyecek şekilde belirlenmesini istedi.

Eleştirilerini sıralayan MemurSen, elde edilen bilgilerin “somut, açık, şüpheden uzak şekilde delillendirilmesi” gerektiğini, verilerin “yorum içermeyecek” şekilde belirlenmesini istedi. Memur-Sen, uygulamaya ilişkin konuların yönetmelikle belirlenecek olmasının da Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesiyle uyuşmadığına dikkat çekti.





Kamu çalışanları ve kamu personel sistemini yakından ilgilendiren, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına dair hükümler içeren yasa önerisinin Meclis’teki görüşmeleri devam ediyor.





İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen önerinin bu hafta genel kurula gelmesi bekleniyor. Yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, öneriye ilişkin öneri ve eleştirilerini yazılı olarak TBMM’ye iletti. Memur-Sen’in itirazları şöyle:





- Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemlerine yönelik olarak kamu görevine uygunluğun değerlendirilmesini sağlayacak olgusal veriler yorum içermeyecek şekilde belirlenmeli.





- Arşiv araştırmasında istihbari bilgilere bakılmayacak olması net bir şekilde ifade edilmeli.





- Yapılacak işlemlerde keyfiliğe açık bir durumun oluşmaması net bir şekilde belirlenmeli.





- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması organizasyonunun tüm süreçleri MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmeli, elde edilen bilgiler somut, açık, şüpheden uzak şekilde delillendirilmeli.





- Güvenlik soruşturmalarında hangi ölçütlerin temel alınacağı netleştirilmeli.





- Değerlendirme komisyonunda yer alacak kişilerin liyakat sahibi ve güvenilirliği konusunda şüphe uyandırmayacak şahıslar arasından belirlenmesi hususunda kriterler belirlenerek komisyonun değerlendirilmesine ilişkin süre sınırlaması getirilmeli.





‘ŞAHSİLİK İLE BAĞDAŞMIYOR’





- Güvenlik soruşturması kapmasında kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımlarına da bakılacak olması, suç ve cezanın şahsiliği ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin, ilgilinin talebi halinde kendisiyle paylaşılması idareye güven ilkesine uygun olacaktır.



- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin birçok konunun çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek olması, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesiyle uyuşmamaktadır.





