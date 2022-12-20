Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin sıkı savunucularından Karaca: "6’lı masa kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum" /20 Aralık 2022 17:37

AKP'nin sıkı savunucularından Karaca: "6’lı masa kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum"

Yakın döneme kadar iktidara yakınlığıyla bilinen HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'dan ilginç bir çıkış geldi. "Aydın mesuliyeti gereği bunu şimdiden ilan ediyorum" diyen Karaca, 2023'teki seçimlerde 6'lı masanın adayını destekleyeceğini açıkladı.

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Habetürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, altılı masanın adayıyla ilgili tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından kendisine gelen bir eleştiri üzerine ilginç bir açıklama yaptı. 

Karaca gazeteci Cüneyt Özdemir'in kendisiyle ilgili yaptığı "Nihal Bengüsü Karaca'nın son zamanlarda çaktırmadan veya açıktan nasıl olup da bu kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini anlamaya çalışıyorum" paylaşımı üzerine şöyle yazdı:

"Bengüsü değil Bengisu . Konuşmayı dinleseydiniz altılı masanın önemine dikkat çektiğimi görürdünüz. Haa ama altılı masa demek Kılıçdaroğlu demektir diyorsanız bakın bu anlamlı olur"

"AYDIN MESULİYETİ GEREĞİ İLAN EDİYORUM"
Karaca, bu paylaşımına karşılık bir sosyal medya kullanıcısının "Nihal hanım etrafta sizin Kılıçdaroğlu'nu desteklediginiz algısı var, doğrudur yanlıştır bilemem ama yersiz ve haksız bir algı değil bu" yorumu yapması üzerine de seçimlerdeki tavrının ne olacağını açıkça dile getirdi: 

"Ben bu seçimde 6’lı masa kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum. Aydın mesuliyeti gereği de bunu şimdiden ilan ediyorum. Bekir Ağırdır’ın bilimsel teşhisi “6’lı masanın adayı kazanır” şeklinde. Ben de o kanaatteyim. Adaylar arası hizipçilik yapmak, kavga çıkartmak yanlış."

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, yakın zamana kadar AKP'nin sıkı savunucularından biri olarak öne çıkıyordu. 
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