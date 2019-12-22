Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin 'Simit Sarayı' kıyağının ardında 'Binali Yıldırım ve özel uçak' çıktı! /22 Aralık 2019 13:44

AKP'nin 'Simit Sarayı' kıyağının ardında 'Binali Yıldırım ve özel uçak' çıktı!

Simit Sarayı'nın yüzde 51'inin Ziraat Bankası tarafından satın alınarak borç batağından kurtarılma girişiminin ardından AKP'li ismimler çıktı

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Simit Sarayı'nın yüzde 51'inin Ziraat Bankası tarafından satın alınarak borç batağından kurtarılma girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dönmüştü Kamuoyundaki tepkilerin ardından askıya alınan bu girişimin ardında eski Başbakan AKP'nin ağır toplarından Binali Yıldırım'ın olduğu iddia edildi. 
Bankalara ve piyasalara yaklaşık 500 milyon dolar borcu olan Simit Sarayı'nın patronu Abdullah Kavukçu Binali Yıldırım'a yakın bir isim olduğu konuşuluyor. Yıldırım gibi Erzincanlı olan Kavukçu devletten aldığı 20 milyon dolarlık teşvikle 15 milyon dolara uçak aldığı da ortaya çıkmıştı. 

Kavukçu işte o uçağı Binali Yıldırım ve AKP'li bakanların emrine vermiş   

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Binali Yıldırım'ın ve AKP'li vekillerin Simit Sarayı'na ait özel uçağı kullandığı fotoğrafları sosyal medyadan duyurdu.

Tuncay Özkan'ın şöyle; BİNALİ YILDIRIM VE AKP'Lİ VEKİLLERİN SİMİT SARAYI'NA AİT ÖZEL UÇAĞI KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI Uçan saraydan Uçan Simit Sarayı'na... Hayırlı olsun... Çay simit hesabından Simit Sarayı'nın uçağına geldiniz. Parasını millete ödettiniz, yakışıyor mu?

İşte o fotoğraflar 




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