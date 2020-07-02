Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu /02 Temmuz 2020 08:53

AKP'nin sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu

AKP’nin sosyal medya taslağında Twitter, Instagram ve Facebook’a temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Kişisel verilerin korunması hedefleniyor. Zararlı içeriği 24 saatte kaldırmayana 50 milyon Euro’ya kadar ceza verilen Almanya örneği de masada.

SHABER3.COM

Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, AK Parti’nin konuyla ilgili hazırladığı kanun teklifi çalışmasının detayları ortaya çıktı. Düzenlemeyle, Twitter başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme için Almanya ve Fransa’daki uygulamalar örnek olacak.

Temsilci zorunluluğu

Hürriyet'in haberine göre, AKP’nin üzerinde çalıştığı düzenleme kapsamında Türkiye’de temsilci bulundurulması için Twitter, Instagram ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapılıyor. Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye’de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter’ın ise bu öneriye olumlu bir yaklaşımda bulunmadığı belirtiliyor.

Avrupa örnekleri incelendi
AKP Genel Merkezi’nde hukukçu kurmaylar, bilişim hukukçuları ile bir araya gelerek Avrupa’daki uygulama ve modeller inceledi. AK Parti kurmayları, sosyal medya düzenlemesi konusunda Almanya ya da Fransa’da çıkarılan yasanın örnek alınabileceğini ifade ediyor. Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro’ya varan para cezaları öngörülüyor.

Fransa’da ise ırk, din, cinsiyet veya engellilik konularında nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise yalnızca bir saat içerisinde yayından kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu platformlara içerik başına 1 milyon 250 bin Euro para cezası uygulanıyor.

Sahte hesaplara ceza
AKP kurmayları, sahte hesaplar açılmasını engelleyen bir düzenlemenin olacağını ve ağır cezai yaptırımlarının geleceğini ifade etti. Parti kurmayları, önümüzdeki günlerde tamamlayacakları çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Bu konuda MHP ile de görüştüklerini kaydeden parti kurmayları, sosyal medyada getirilecek düzenlemeyle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söylediler. Öte yandan, daha önce MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün 'Sosyal medyaya TC kimlik numarası ile girilsin' teklifine AK Parti’nin sıcak bakmadığı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu Sonraki Haber >>

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:27:22