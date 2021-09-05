AKP'nin sosyal medya projesi ifşa oldu

"AKP MKYK ÜYESİ"





Güzel, Twitter hesabında ise 'AK Parti Gençlik Kolları MKYK' üyesi olduğunu kaydetti.













AKP, Z kuşağına ulaşabilmek “XYZ Sosyal” isimli bir sosyal medya hesabını uygulamaya geçirdi. Bu hesap üzerinden Z kuşağına ulaşmaya yönelik videolar çekmeye başladı.Ancak XYZ Sosyal'in TikTok videolarına çok sayıda kişi "Oy moy yok", "Size oy yok", "Boşuna uğraşmayın oy yok" yorumları yapınca, videolar yorumlara kapatıldı.3GEN Dijital Ajans'ta grafik tasarımcı olarak çalışan Tansu Köprülü'nün, XYZ Sosyal'in videolarında yer aldığı ortaya çıktı.Öte yandan X3YZ Sosyal projesini hayata geçiren şirket 3GEN Dijital Ajans'ın çalışanları arasında AKP MKYK üyesinin de olduğu görüldü.3GEN Dijital Ajansı çalışanı Orkun Güzel, Instagram hesabındaki kişi bilgisi kısmında '3GEN Dijital Ajans'ta çalıştığını belirtti.