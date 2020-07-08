AKP'nin 'sosyal medya' taslağı belli oldu

Hazırlandığı iddia edilen taslakta, sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açmaları, 30 gün içinde temsilci bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliğinin belli oranlarda daraltılması öngörülüyor.







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Kişilerin başvurusu halinde suç teşkil eden içerikler ile kişisel veri ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin 72 saat içinde kaldırılması gibi düzenlemelerin yer aldığı ileri sürüldü. Taslakta, bu içeriklerin kaldırılmaması hâlinde uygulanacak yaptırımların da belirlendiği iddia edildi.





Sosyal medya platformları arasında en fazla sıkıntının Twitter’la yaşandığını belirten AKP kaynakları, Twitter başta olmak üzere diğer sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de hukuki ve mali sorumluluk üstlenmelerinin gerektiğini söylediği iddia edildi.