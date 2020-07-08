Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin 'sosyal medya' taslağı belli oldu /08 Temmuz 2020 21:20

AKP'nin 'sosyal medya' taslağı belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile AKP’nin hukukçuları sosyal medyaya yeni kurallar getirilmesi için çalışmalara başladığı iddia edildi. Çalışmada; Almanya, Fransa ve ABD’deki uygulamalar ile AİHM’in verdiği kararlardan yola çıkılarak bir taslak hazırlandığı ortaya çıktı.

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Hazırlandığı iddia edilen taslakta, sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açmaları, 30 gün içinde temsilci bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliğinin belli oranlarda daraltılması öngörülüyor.

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Kişilerin başvurusu halinde suç teşkil eden içerikler ile kişisel veri ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin 72 saat içinde kaldırılması gibi düzenlemelerin yer aldığı ileri sürüldü. Taslakta, bu içeriklerin kaldırılmaması hâlinde uygulanacak yaptırımların da belirlendiği iddia edildi.

Sosyal medya platformları arasında en fazla sıkıntının Twitter’la yaşandığını belirten AKP kaynakları, Twitter başta olmak üzere diğer sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de hukuki ve mali sorumluluk üstlenmelerinin gerektiğini söylediği iddia edildi.
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