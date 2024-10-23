AKP'nin sosyal medyada 'Hocaefendi' sansürünü DW haber yaptı

Aralarında gazeteci Can Dündar, Al Monitor yazarı Amberin Zaman ve yazar Cemre Birand'ın X hesaplarının da bulunduğu çok sayıda hesaba Türkiye'de erişim engeli getirildi.







Erişime engellenenler arasında Bold Medya, Kronos ve Aktif Haber gibi haber sitelerinin hesapları da bulunuyor.





DW Türkçe'nin haberine göre İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada, yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatının ardından, sosyal medya platformlarında sözde örgüt propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı iddia edilen 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiği ve bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.





Cemre Birand engelleme kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Twitter’ım kapanmış.Güya F...'yu öven paylaşımlarda bulunmuşum. Tabii ki yok. Nedeni başka" yorumunu yaptı.





Amberin Zaman da İngilizce olarak paylaştığı mesajında hesabının Yunanistan'ın başkenti Atina'da çektiği 'Rojava fotoğrafı" nedeniyle kapatıldığını savundu.





X'in sahibi Elon Musk'ı etiketleyen Zaman, "Hesabım, Atina'da çektiğim bu fotoğrafı paylaştığım için Türkiye'de engellendi çünkü orada Suriye'nin Kürt bölgeleri için kullanılan isim olan ROJAVA'yı bilen insanların olması ilginç geldi. Bunda suç olan ne?" diye sordu.





Yaklaşık 1 milyon web sitesi kapatıldı



İfade Özgürlüğü Derneği’nin 2023 EngelliWeb çalışmasına göre Türkiye'den toplam 240 bin 857 alan adı daha erişime engellendi. 2023 sonu itibarı ile Türkiye'den toplam 953 bin 415 web sitesi ve alan adı, 833 farklı kurum ve hâkimlikler tarafından verilen toplam 821 bin 285 farklı kararla erişim engellendi. Ülkede en çok kararı ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verdi.





60 bin kat arttı

2006-2023 yılları asında toplam erişime engellenen web sitesi sayılarındaki artış da dikkat çekici. Rapora göre 2006 yılında erişime engellenen web sitesi sayısı 4 iken bu sayı 2023'te 240 bin’e çıktı. Bu da engelleme oranının tam 60 bin kat arttığını gösteriyor.