Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin sosyal medyayı susturma düzenlemesi yolda /29 Eylül 2024 10:22

AKP'nin sosyal medyayı susturma düzenlemesi yolda

AKP, rahatsız olduğu sosyal medyayı kapatmak için harekete geçiyor. İddiaya göre kapatmanın gerekçesi de hazır. AKP kaynakları, sosyal medyanın yargı üzerinde baskıya sebep olduğunu ileri sürüyor.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hiçbir kuralın, değerin, ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları, giderek büyük bir operasyon aygıtına dönüşmeye başladı" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamaları Instagram, Roblox, Wattpad gibi sosyal medya uygulamalarının yasaklanmasını akıllara getirirken, sosyal medyaya düzenlenmenin yolda olduğu öğrenildi.

'YARGI ÜZERİNDE BASKIYA NEDEN OLUYOR'
AKP'nin Strateji Kurulu Toplantısı’nda yapılan değerlendirmelerde “Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve doğru olmayan bir bilgi veya haber, doğru olandan 120 kat daha hızlı yayılıyor. Bilginin yanlış olduğu ortaya çıkıp, doğrusuna ilişkin açıklama veya paylaşımlarla kimse ilgilenmiyor. Yalan bilgi binlerce görüntülenme alıyor, hızla yayılıyor. Doğru olmadığı ortaya çıksa bile, iş işten geçmiş oluyor. Yalanın yayılma hızı ile doğrunun yayılma hızı arasında kat kat fark var. Yalan bilgi 100 tıklanıyorsa, doğru bilgi 7-8 tık alıyor” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, sosyal medyada âdeta bir ‘yargı ve infaz sistemi’ kurulduğu ve bunun büyük risk oluşturduğu iddia edildi. Özellikle adli olaylarda yargı üzerinde baskıya neden olduğu değerlendirmesi yapıldı.

AKP kaynakları “Herhangi bir olay karşısında, ortada henüz somut bir durum yokken, bir bakıyorsunuz, birileri sosyal medya mahkemesi kurmuş, yargılama yapmış ve infaz etmiş. Bu çok tehlikeli bir durum. Bunun sonucunun nereye varacağını kimse hesap etmiyor. Âdeta ‘yargısız infaz’ diyebileceğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu durum, hâkim ve savcılar üzerinde de baskı oluşturuyor” dedi.

AKP kurmayları, önümüzdeki süreçte uzmanların da dinleneceğini ve bu konularda bir çalışma yapılacağını kaydetti.
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