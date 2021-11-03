AKP'nin ucuza ısınma formülü şok etti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz, akaryakıt ve elektriğe gelen zamlar sonrasında halka tasarruf çağrısı yaptı. Bakan Dönmez halka “Evlerinizi daha az ısıtın” dedi.







BUNU HERKESİN YAPMASI GEREKİR





Dönmez, “Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Bunu 7’den 70’e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz” dedi.





ENERJİ KAYNAKLARINDA TÜRKİYE DIŞA BAĞIMLI





Türkiye’nin enerji kaynakları açısından yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu belirten Dönmez, fiyatların düşmesi için dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini kaydetti. Bakan, gelecek yılın ilk çeyreğinden sonra enerji fiyatlarının daha makul bir noktaya gelmesini beklediklerini, artan enerji fiyatlarını da vatandaşa yansıtmamak için çaba gösterdiklerini öne sürdü.





BAKANLIK TASARRUF ETMİYOR





Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre bütçesini her yıl artıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına da devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 bütçesi 7 milyar 727 milyon 842 bin liraya çıkarıldı. Bu miktar 2021 için 5 milyar 61 milyon 810 bin lira, 2019’da 2 milyar 044 milyon 280 bin lira ve 2018’de de, 2 milyar 386 milyon 508 lira olarak belirlenmişti. Bakanlık malzemeye 2017’de 1 milyar 216 milyon, 2018’de 1 milyar 498 milyon, 2019’da 1 milyar 960 milyon ve 2020’de 2 milyar 442 milyon lira harcadı.





SARAY’IN ISINMA GİDERLERİ BAYBURT’UNKİNE DENK





AKP iktidarı halka tasarruf önerirken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ısınma giderleri ise dudak uçuklatıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın doğalgazla ısıtma maliyeti ile bir sezonda Bayburt ilinin ısıtılabileceğini öne sürmüştü. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin hesaplamalarını göre Saray’da bir sezonda 8 bin 333 haneye (34 bin kişi) bedel bir tüketim yapılıyor.