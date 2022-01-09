AKP'nin ultra lüks 'Gönül Davası'

Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının Antalya’daki lüks otel veya tesislerde düzenlediği toplantılardan AKP teşkilatı da geri kalmadı. AKP Ankara İl Başkanlığı, tartışmalı lüks bir toplantıya imza attı. Başkanlık, 3 günlük istişare toplantısını, Antalya’daki ultra lüks bir otelde düzenledi. 7 Ocak’ta başlayan ve bugün tamamlanacak istişare toplantısının sloganı ise “Bir gönül davası” oldu.







GECELİK 1800 LİRA

Cumhuriyet'in haberine göre AKP’nin Ankara il teşkilatının yer aldığı toplantıya, bazı AKP’li belediye başkanlarının yanı sarı AKP’li Ankara milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Bakanlar, AKP teşkilatına, bakanlığın çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptı.





Toplantının düzenlendiği otel odalarının ücretleri ise dikkat çekti. Antalya’nın gözde tatil semtlerinden olan Belek’te yer alan ve spa ile ısıtmalı kapalı havuz gibi imkanlar sunan otelde iki kişilik standart ve denize bakmayan bir odanın geceliği 1800 lira. 3 günlük maliyet ise bir emekçinin ay boyu çalışıp kazandığı asgari ücretin üzerinde, 5 bin 400 liraya denk geliyor.





Otelin sahibi olan şirketin yönetim kurulunda ise daha önce AKP’den milletvekili olabilmek için başvuru yapmış ancak listeye girememiş bir isim bulunuyor.