Samanyolu Haber /Gündem / Ankette çarpıcı sonuçlar /11 Eylül 2020 16:06

Ankette çarpıcı sonuçlar

Yeni yapılan bir araştırmanın sonuçları 3 Kasım 2002'den bu yana iktidarda olan ve 2018 yılı temmuz ayından beri başkanlık sistemi ile Türkiye'yi idare eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasiden hukuka kadar çok sayıda başlıkta ülkeyi nasıl geriye götürdüğünü gözler önüne serdi.

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SAMANYOLUHABER- ADAMOR, Türkiye Endeksi Eylül 2020 Gündem Araştırması raporunun sonuçlarını açıkladı. 

Ankete katılanların yarısından fazlası son 10 yılda Türkiye’de demokraside, eşitlikte, insan haklarında, hukukta, toplumsal ahlakta, liyakatta ve refah seviyesinde geriye gittiğini belirtti. Aynı dönemde yolsuzluk ise arttı.

78 İLDE 2 BİN 33 İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Araştırma, ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi tarafından 1-7 Eylül 2020 tarihleri arasında 78 ilde ikamet eden 2 bin 33 kişiye altyapısı ve yazılımı ADAMOR Şirketi tarafından oluşturulan dijital araştırma platformu üzerinden anket uygulanarak gerçekleştirildi. 

Veriler, online ortamda aynı IP adresi ile birden fazla anket doldurulmasına kısıtlama getirilerek ve tamamen gönüllük esasına dayalı yapıldı.

ANKETE KATILANLARIN EĞİTİM DURUMU

Ankete katılanların yüzde 5,7'si ilkokul mezunu ve altı eğitim düzeyine sahip olurken, katılımcıların yüzde 6,7'si ortaokul mezunu, yüzde 28,1’i lise mezunu, yüzde 16,1'i önlisans (veya yüksekokul) mezunu, yüzde 34,4'ü lisans mezunu olduğunu belirtti. 

Lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerin oranı ise yüzde 9 oldu.  

YÜZDE 50,3’Ü DEMOKRASİNİN GERİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ankette sorulara cevap verenlerin yüzde 50,3'ü son 10 yılda Türkiye'de demokrasinin gerilediğini, yüzde 6,3'ü değişmediğini, yüzde 43,3'ü ise gerilediğini belirtti.

100 kişiden 45,4'ü özgürlüklerin ilerlediğini, 49,7'si ise gerilediğini düşünüyor.

YOLSUZLUKLARIN ARTTI, EŞİTLİKTE GERİYE GİDİLDİ

Vatandaşların yüzde 33'ü son 10 yılda Türkiye'de yolsuzlukların gerilediğini, yüzde 12,6'sı değişmediğini, yüzde 54,4'ü de ilerlediğini düşünüyor.

Vatandaşların yüzde 35,3'ü eşitliklerin ilerlediğini, yüzde 7'si değişmediğini, yüzde 55'i de gerilediğini kaydetti.

YÜZDE 52,5 İNSAN HAKLARININ GERİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Vatandaşların yüzde 39,5'i insan haklarının ilerlediğini, yüzde 7,9'u değişmediğini, yüzde 52,5'i de gerilediğini ifade etti.

100 kişiden 30,6'sına göre hukuk ilerledi. Yüzde 12,5'i değişmediğini, yüzde 56,9'u ise hukukun gerilediği görüşünde.

TOPLUMSAL AHLAK YOZLAŞTI

100 kişiden 9,7'si toplumsal ahlakın ilerlediğini, 6,9'u değişmediğini, 83'ü de gerilediğini belirtti.

Vatandaşların yüzde 34,1'i sivil toplum ve katılımcılığın ilerlediğini, yüzde 16,6'sı değişmediğini, yüzde 49,2'si de gerilediğini aktardı.

Vatandaşların yüzde 25,5'i liyakatin ilerlediğini, yüzde 17'si değişmediğini, yüzde 57,5'i de gerilediğini ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 40,6'sı refah seviyesinin ilerlediğini, yüzde 6,2'si değişmediğini, yüzde 53,2'si de gerilediğini dile getirdi.
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