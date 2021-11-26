Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin yeni 'anket' taktiği deşifre oldu /26 Kasım 2021 11:26

AKP'nin yeni 'anket' taktiği deşifre oldu

AKP, yeni bir anket metodu uygulamaya koyacağı öğrenildi.

SHABER3.COM

AKP, yeni anket metodu ile vatandaşın ayağına gidecek, ekonomik sıkıntıları dinlenecek ve çözümler üretilecek.

Seçim hazırlıkları kapsamında anket çalışmalarını sürdüren AKP, gelecek ay yeni bir anket daha yaptıracak. Edinilen bilgilere göre AKP’nin yaptıracağı ankette farklı bir metot kullanılacak. Yaklaşık 5 bin kişiye ‘hangi partiye oy vereceği’ sorulacak olan anket çalışmasında, belirlenen adreslere gidilecek ancak anketör bunu gidince öğrenecek. Belirlenen evde ankete katılacak kişi, doğum günü o günün tarihine en yakın olan vatandaş olacak. Böylelikle, anket çalışmalarının rastgele yapılması amaçlanıyor.

"NEREYE GİDİLECEĞİNİ BİLMEYECEĞİZ"

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un haberine göre; AKP kurmayları “Nereye gidileceğini ve kiminle görüşüleceğini biz parti olarak bilmeyeceğiz. Anketörün önüne bir adres listesi çıkacak. Nereye gideceğini aslında o da bilmeyecek.

Gittiği evde de kiminle anket yapacağı rastgele olacak. Orada, o güne doğum tarihi en yakın olan 18 yaşından yukarı bir aile bireyiyle anket yapılacak. Evde yoksa da randevulaşacaklar” dedi.

EKONOMİ BİRİNCİ SORUN

AKP ayrıca, yaklaşık 2 bin kişiye ‘Günlük hayatınızdaki en önemli sorun nedir?’ diye de sordu. Vatandaşın yüzde 60’ının üzerinde en çok ekonomik sıkıntılar, işsizlik, gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı gibi konulardan şikâyet ettiği öğrenildi. Yine, yapılan anketlerde vatandaşın bu problemlerin çözümü konusunda iktidarı işaret ettiği belirtildi.  Anketlerden gelen sonuçların genelde ekonomi olduğu üzerinde değerlendirmeler yapılırken terör ve eğitim gibi başlıklarla ilgili gelen şikâyetlerin neredeyse sıfırlandığı bildirildi.
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