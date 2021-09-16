Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu /16 Eylül 2021 20:53

AKP'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu

AKP, vergi muafiyeti de içeren 56 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. NTV'den Özgür Akbaş'ın aktardığı haberde teklifin ayrıntıları paylaşıldı.

SHABER3.COM

Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde çalışmalarını tamamlamak üzere. Teklifte, yaklaşık 900 bine yakın küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler var.

Daha önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde yer alıp yasa gerektiren düzenlemeler için bu teklifin hazırlandığı belirtiliyor.

Teklifin en öne çıkan ayrıntısı küçük esnafa vergi muafiyeti getirmesi.

İşte teklifte yer alan bazı maddeler:

-Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak.

-Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.

-Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak vergi alınmayacak.

-İnternet üzerinden para kazananlara da kolaylık getiren bir düzenleme var. Özellikle YouTuber’lara vergi kolaylığı getiriliyor. Yayınladıkları videolardan reklam alarak para kazananlar vergi mükellefi haline geliyordu ve defter tutma zorunluluğunu vardı bu kaldırılıyor, vergi mükellefi olacaklar yine ama banka onlara yatan parayı doğrudan stopajını kesecek. Yani vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.

-Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine ara elemana teşvik edilmesi uygulamasında sanat okullarında okuyanlar iş yerlerinde staj yapıyorlar ve 767 lira veriliyordu ve bu paranın üçte 1'ini işveren tarafından ödeniyordu artık bu düzenleme ile tamamını devlet ödeyecek ve rakamın bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artırılacak ve yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işveren ödüyordu artık tamamını devlet ödeyecek.

-Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir yılda 4 kez veriliyordu burada bir değişikliğe gidiliyor yılda 4 kere değil 3 kez beyanname verilecek ve beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene çekiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu Sonraki Haber >>

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Ronaldo'dan bayıltan şut

Ronaldo'dan bayıltan şut
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:24