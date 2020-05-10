Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin yeni planı /10 Mayıs 2020 17:10

AKP'nin yeni planı

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına dair sözleri endişe ile karşıladıklarını söyledi.

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İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin baroların seçim sistemini değiştirerek savunmayı çökertmek istediğini kaydetti.

“Bizim seçim sisteminde bir sıkıntı yok.” diyen Durakoğlu, barolara dokunmanın sonuçlarının ağır olacağını söyledi. 

Durakoğlu, "Baroları Adalet Bakanlığı’na bağlayabilirler. O zaman da baroları baro olmaktan çıkarıp Adalet Bakanlığı’nın bir birimi yaparlar. Bunların kabul edilecek bir tarafı yok." ifadelerini kullandı. 

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, AKP'nin baroları kendisine bağlamak istediğini söyledi.

“Ne düşünüyorlar ne yapacaklar? Seçim sistemi dedikleri şey nedir? Nasıl değiştirecekler? Açıkçası bilmiyorum. Ben de merak ediyorum tasarı çıksın ki biz de ona göre vaziyet alacağız” diyen Durakoğlu, baroların muhalif tavrının iktidarı rahatsız ettiğini bu sebeple baskı kurulduğunu ifade etti.

DURAKOĞLU: "YAPAMAZLAR" DEMİYORUM

Türkiye hukuk siteminden barolar çekildiği an hukuk ve adalet adına hiçbir şeyin kalmayacağına işaret eden Durakoğlu, şunları ekledi: “Genel bir çerçeveye bakarsanız salgın sonrasında yeni Türkiye tahlilleri yapılıyor. Tahlil ettikleri yeni Türkiye’nin otokratik bir düzen olduğu görülüyor. Türkiye’de otokratik bir yapı oluşturulacaksa bizim payımıza da Adalet Bakanlığı’na bağlanmak düşüyor.”

Durakoğlu, “Bunu yapabilirler, 'yapamazlar' demiyorum. Ama bunun çok ağır sonuçları olur. Avukatlar bunu kabul etmez. Avukatlara kabul ettirebilmeniz mümkün olmaz. Bu bizim zaten tarihsel olarak kavgalarımızdan biridir.” dedi. 
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