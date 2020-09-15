Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin yeni planı /15 Eylül 2020 11:33

AKP'nin yeni planı

Halk desteği yüzde 35'in altına inen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), çareyi Seçim Kanunu'nda değişiklik yapmakta buldu. İlk sızan bilgilere göre başka partiye geçen milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurma sayısı olan 20'ye dahil edilmeyecek. İttifakları çökertmek için seçim barajı yüzde 5'e indirilecek.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Seçim Kanunu çalışmalarında sona gelirken, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle seçimlerde "online oy kullanımı" için de hazırlık yapıyor. 

Seçim Kanunu’nda olmadığı için kongrelerini video konferansla yapamayan AKP, mevzuata tüm partilerin 'online kongre' yapması için madde ekleyecek. Halihazırda yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5'e indirilme ihtimali ağırlık kazanıyor.

EKİM AYINDA ERDOĞAN'A SUNULACAK

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyon, Seçim Kanunu ve siyasi partilere dair mevzuatta değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışmalarında sona geldi. 

Ekim ayına kadar tamamlanması planlanan taslak metin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

AKP milletvekili transferiyle ilgili diğer ülkelerdeki sistemleri tek tek inceledi. Buna göre, milletvekillerinin başka partiye geçmesinin önünü kesecek bir düzenlemeye gidilmemesi planlanıyor. Ancak başka partiye geçen milletvekili, grup kurma sayısına dahil edilmeyecek. 

PARTİDEN AYRILANLARIN SAYISI 20 OLSA BİLE GRUP KURAMAYACAKLAR

AKP kurmayları, “Seçimden sonra gruplar oluşsun ve bütün dönem o kabul edilsin. Gruptan çıkan bir milletvekili başka partide grup kurma sayısına dahil edilmesin. 20 kişi bile olsalar grup kuramayacaklar. Yani, grup kurma hakları yasaklanacak. Böylece milletvekilinin iradesine engel konulmamış oluyor. Avrupa’da da örnekleri var.” dedi.

Seçim barajıyla ilgili tartışmalar da sürüyor. Parti kaynakları, “Barajın yüzde 5’e çekilmesi ağır basıyor. Fakat iki seçenek de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre partilerin kongrelerini online yapabilmesi için Siyasi Partiler Kanunu’na “tüm partiler kongrelerini, online yapabilecek” maddesi eklenecek. 

AKP’nin muhtemel salgın ya da başka durumlarda seçimlerin online yapılabilmesi için çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin yeni planı Sonraki Haber >>

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:30:14