AKP'nin yeni planı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Seçim Kanunu çalışmalarında sona gelirken, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle seçimlerde "online oy kullanımı" için de hazırlık yapıyor.







Seçim Kanunu’nda olmadığı için kongrelerini video konferansla yapamayan AKP, mevzuata tüm partilerin 'online kongre' yapması için madde ekleyecek. Halihazırda yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5'e indirilme ihtimali ağırlık kazanıyor.





EKİM AYINDA ERDOĞAN'A SUNULACAK





AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyon, Seçim Kanunu ve siyasi partilere dair mevzuatta değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışmalarında sona geldi.





Ekim ayına kadar tamamlanması planlanan taslak metin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.





AKP milletvekili transferiyle ilgili diğer ülkelerdeki sistemleri tek tek inceledi. Buna göre, milletvekillerinin başka partiye geçmesinin önünü kesecek bir düzenlemeye gidilmemesi planlanıyor. Ancak başka partiye geçen milletvekili, grup kurma sayısına dahil edilmeyecek.





PARTİDEN AYRILANLARIN SAYISI 20 OLSA BİLE GRUP KURAMAYACAKLAR





AKP kurmayları, “Seçimden sonra gruplar oluşsun ve bütün dönem o kabul edilsin. Gruptan çıkan bir milletvekili başka partide grup kurma sayısına dahil edilmesin. 20 kişi bile olsalar grup kuramayacaklar. Yani, grup kurma hakları yasaklanacak. Böylece milletvekilinin iradesine engel konulmamış oluyor. Avrupa’da da örnekleri var.” dedi.





Seçim barajıyla ilgili tartışmalar da sürüyor. Parti kaynakları, “Barajın yüzde 5’e çekilmesi ağır basıyor. Fakat iki seçenek de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.” ifadelerini kullandı.







Hürriyet'in haberine göre partilerin kongrelerini online yapabilmesi için Siyasi Partiler Kanunu’na “tüm partiler kongrelerini, online yapabilecek” maddesi eklenecek.





AKP’nin muhtemel salgın ya da başka durumlarda seçimlerin online yapılabilmesi için çalışma yürüttüğü öğrenildi.