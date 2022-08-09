Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin yeni şarkısı böyle duyuruldu /09 Ağustos 2022 22:56

AKP'nin yeni şarkısı böyle duyuruldu

AKP'nin 2023 seçimlerinde İstanbul'da kullanması planlanan şarkının duyurusu yapıldı.

SHABER3.COM

Seçim süreci için takvim daralırken partiler de çalışmalarını yoğunlaştırmaya başladı.

Bu kapsamda AKP'nin 2023 seçimlerinde İstanbul'da kullanması planlanan şarkının duyurusu yapıldı.

Orhan Gencebay'ın yıllar önce seslendirdiği 'Mevsim Bahar Olunca' parçasaının yeni bir uyarlaması olan şarkı sosyal medya üzerinden de paylaşıldı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Kalbi İstanbul için atanlara gelsin bu şarkı  #GönüllerBirOlunca #YüzYüze100Gün


Şarkının orijinali ise şu şekilde:


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