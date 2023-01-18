Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin yeni seçim kanunu AİHM'lik oldu /18 Ocak 2023 19:27

AKP'nin yeni seçim kanunu AİHM'lik oldu

CHP’nin "Seçim kurullarında kendi insanlarını görevlendirmek istiyorlar" dediği yeni Seçim Kanunu'nda yer alan madde AİHM'e şikayet edildi. Yapılan başvuruda, söz konusu madde ile "serbest seçim hakkı’nın" ihlal edildiği ifade edildi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret ederken, AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen yeni Seçim Kanunu’nda yer alan maddeler tartışılmaya devam ediyor.

Seçim Kanunu’nda tepki çeken noktalardan biri de il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının kıdeme göre değil de ad çekme yöntemiyle belirlenmesiydi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre son olarak Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının kıdeme göre değil de ad çekme yöntemiyle belirlenmesine ilişkin iptal başvurusunu oyçokluğu ile reddetti. AYM Başkanı Arslan ise karara yazdığı muhalefet şerhinde, "Yargı bağımsızlığıyla bağdaştırılması zordur” dedi.

AİHM’E BAŞVURUDA BULUNULDU: “SEÇİM HAKKININ İHLALİ”
Öte yandan CHP’nin "Seçim kurullarında kendi insanlarını görevlendirmek istiyorlar" dediği madde ile ilgili Sedat Cezayirlioğlu adlı yurttaş Avukat İsmail  Hakkı Atal aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİMH) başvuruda bulundu.

Başvuruda, söz konusu maddenin değiştirilmesiyle “serbest seçim hakkının” ihlal edildiğine dikkat çekildi. Başvuruda,” Bu değişikliğin temel amacı; iktidar partisiyle organik veya düşünsel bağı olan hakimlerin seçim kurulu başkanı yapılarak , Sözleşmeye ek 1 no’lu protokolün 3. Maddesiyle güvence altına alınmış olan ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edilmesi /edileceğidir” denildi.
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