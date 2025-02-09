Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin yeni süreç heyeti belli oldu: Efkan Ala yine kadroda /09 Şubat 2025 13:26

AKP'nin yeni süreç heyeti belli oldu: Efkan Ala yine kadroda

MHP lideri Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan yeni açılım sürecinde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın açıklaması merakla beklenirken, AKP’nin süreçte görev alacak kadrosu belli oldu. AKP'nin heyetinde önceki çözüm sürecinde yer alan sadece bir isim bulunuyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024'te parti grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı ve DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrasında kamuoyunda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapması beklentisi oluştu. Tüm Türkiye'nin gözü uzun yıllardır devam eden "Kürt sorunu" tartışmalarındayken, "PKK’nin silah bırakmayı kabul etmesi durumunda atılacak onlarca adımı kim yönetecek?" sorusunun yanıtı bulundu.

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Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre; AKP kulisleri, son çözüm sürecinde de rol üstlenen Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın bizzat görev alacağını söylüyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de süreçte aktif rol alırken, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları da sürecin kendileriyle ilgili ayaklarını yönetecek. MİT'in ise zaten başından beri içinde olduğu belirtiliyor.

AKP'nin süreçte yer alacak isimleri belirlemesi, DEM Parti başta olmak üzere, iktidar kanadından muhatapların kim olacağını soranlara karşı bir yanıt niteliğinde. AKP'liler, Erdoğan’ın "her şeyin biraz dışında ve üstünde" görünmesini de doğru bulduklarını savunarak, bu duruma "temkinli iyimserlik" diyor.
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