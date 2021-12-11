Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin yeni uyuşturucu skandalını aklamak için emniyet devrede /11 Aralık 2021 22:06

AKP'nin yeni uyuşturucu skandalını aklamak için emniyet devrede

Uyuşturucu kullanırken görüntüleri çekinen AKP'li ilçe Başkanı Kürşat Kılıç ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, Kürşat Kılıç'a komplo kurulduğu iddia edildi ve üç kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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Yozgat Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile ilgili açıklama yaptı.

Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Kürşat Kılıç’ın hangi partinin ilçe başkanı olduğuna yer verilmedi. Açıklamada, Kılıç’a komplo kurulduğu olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin tutuklandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: “Yozgat Eski Merkez İlçe Başkanı K.K; işyerinde komplo kurularak gizli görüntülerinin çekildiği, bu görüntüler üzerinden şantaj yapılarak para istendiği, buna karşı çıkması üzerine gizli çekilen görüntülerinin servis edildiği yönündeki şikayeti üzerine, 3 şahız gözaltına alınmış, bunlardan 1’i tutuklanmıştır. İki kişi hakkında adli işlemler sürmektedir.


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