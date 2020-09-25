AKP'nin 'yerli-milli' yalanını tane tane anlattı

FOX TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Selçuk Tepeli, Türkiye’nin tarımda nasıl dışa bağımlı hâle geldiğini anlattı.





"Başka zaman mangalda kül bırakmazlar, yerli-milli diye... Ben size bir yerli-milli göstereyim mi?" dedi ve alnını gösterdi. Tepeli elini alnına götürerek, "Burası plaj yanığı değil, tarla yanığı." ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin "yerli-milli" söylemleri ile icraatı arasındaki çelişkiye dikkati çeken Tepeli, Türkiye'nin Yunanistan pamuk ithal ettiğini vurguladı. Yunanistan, yüzde 20'ye yakın payla Türkiye'nin pamuk ithal ettiği ülkeler arasında 3'üncü sırada.





Tepeli, "Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 50-55 nasıl performans göstereceklerine bakın. Niye kaçıyor insanlar bu işten?" sorusunu yöneltti.





Elini alnına götürerek, "Bu plaj yanığı değil, tarla yanığı." dedi.





BULGARİSTAN BÜYÜKLÜĞÜNDE TARIM ARAZİSİ RANTA FEDA EDİLDİ





Tepeli şöyle devam etti: "Çünkü ithalat kapılarını açıyorsunuz piyasayı dengelemek ister gibi ithalat yapmamanız gereken bir yer varsa o da tarım. Niye? Bu sene ithalat yaparsanız seneye daha az çiftçi eker. Seneye daha az çiftçi ekerse siz daha çok ithalat yapmak zorunda kalırsınız bu bir kısır döngüye yol açar. Biz bu kısır döngüde girdabın içinde yuvarlanıp gidiyoruz."





Son 18 yılda Bulgaristan büyüklüğünde tarım arazisinin kaybedildiğini dile getiren Tepeli, "Bunların bir kısmını inşaatçılar işgal etti bir kısmını insanlar ekmiyor artık çünkü kazanmıyor, hiçbir şey." değerlendirmesinde bulundu.