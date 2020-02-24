AKP'nin yerli ve milli kelepçesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan mukavele çerçevesinde "yerli elektronik kelepçe" için ihale düzenlendi.





Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile Adalet Bakanlığı arasında tedarik sözleşmesi, STM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında da Sanayi ve Teknoloji Katılımı Mukavelesi 7 Şubat'ta imzalandı.





Mukaveleye göre "denetimli serbestlik" altında bulunan yükümlülere takılacak elektronik kelepçelerin Türkiye'de imal edilecek.





1 OCAK 2021'DEN İTİBAREN YERLİ E-KELEPÇE!





Elektronik kelepçenin yanısıra, alkol izleme, mağdur izleme, ev hapsi ünitesi, anlık takip sistemi ve söz konusu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanacak, geliştirilecek ve imal edilecek.





Şüpheli, sanık veya hükümlülerin izlenmesi amacıyla yurt dışından ithal edilen elektronik izleme sistemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar kullanılacak.





Dünya gazetesine bilgi veren Sanayi Bakanlığı yetkilileri; tasarımı, yazılımı ve imalatı milli imkânlarla gerçekleştirilecek elektronik izleme sistemi ürünlerinin 1 Ocak 2021’den itibaren kullanılacağını kaydetti.





Sanayi ve Teknoloji Katılımı Sözleşmesi gereğince sözleşme bedelinin yüzde 68’ine karşılık gelen tutarda yurt içi katma değer gerçekleştirilecek.





UYGULAMA 2013'TE BAŞLAMIŞTI





Elektronik İzleme Sistemi, şüpheli, sanık, hükümlülerin cezalarının infazı veya bu kişilere denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanması maksadıyla 2013 yılında başlatılmıştı.





Türkiye’de, konutun terk edilmemesi, belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi, alkol kullanımı izleme ve mağdur koruma amaçlı elektronik izleme üniteleri kullanılıyor.